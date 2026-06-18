  • 18.06.2026, 16:07:03
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FPÖ-Handler: „Statt Wehrpflicht zu stärken, redet Verliererampel nur im Kreis“

Sicherheit der eigenen Bevölkerung muss abgesichert werden

Sankt Pölten (OTS) - 

„Während Experten, Wehrdienstkommission und Bundesheer längst konkrete Vorschläge vorgelegt haben, verliert sich die schwarz-rot-pinke Verliererampel in Diskussionen, Prüfaufträgen und Ankündigungen. Umso verantwortungsloser ist der Vorstoß der NEOS, die Wehrpflicht durch ein Freiwilligenmodell zu ersetzen“, sorgt sich FPÖ Niederösterreich Wehrsprecher LAbg. Jürgen Handler um die Sicherheit Österreichs, einer der zentralen Aufgaben der Bundesregierung.

„Personalmangel, fehlende Ausrüstung, eine unzureichende Mobilmachungsfähigkeit und ein Milizsystem, das seinen Bedarf nicht decken kann. Österreich braucht keine weiteren Arbeitsgruppen und keine weiteren Ausreden – Österreich braucht eine Bundesregierung, die handelt statt verwaltet und die Sicherheit der eigenen Bevölkerung endlich ernst nimmt“, verweist LAbg. Handler auf einen aktuellen Landesverteidigungsbericht, der massive Defizite aufzeigt.

Für die FPÖ ist klar: Die Wehrpflicht muss gestärkt, die Empfehlungen der Wehrdienstkommission umgesetzt und die Verteidigungsfähigkeit Österreichs endlich nachhaltig abgesichert werden.

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