LH Mikl-Leitner zum bevorstehenden Rücktritt von Superintendent Simmer

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankt sich anlässlich des heute bekannt gewordenen Rücktritts von Superintendent Michael Simmer für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen langjährigen Einsatz als Seelsorger in Niederösterreich: „Michael Simmer war stets nahe bei den Menschen und hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Gläubigen. Mit großem Engagement hat er Verantwortung übernommen und wichtige Impulse für das kirchliche Leben in unserem Bundesland gesetzt. Für seinen Einsatz und sein Wirken im Sinne des Miteinanders in Niederösterreich gebührt ihm großer Dank. Für seinen weiteren Weg wünsche ich ihm alles Gute und viel Kraft.“