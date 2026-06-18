L 2131 Bahnstraße in Zeiselmauer: Fahrbahnsanierung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Bahnstraße im Zuge der Landesstraße L 2131 in Zeiselmauer (Bezirk Tulln) wurde von der Kreuzung mit der B 14 bis zur Eisenbahnkreuzung auf einer Länge von rund 300 Metern erneuert. Die Arbeiten an der L 2131 Bahnstraße in Zeiselmauer wurden innerhalb einer Woche von der Firma Porr abgeschlossen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 40.000 Euro. Davon wurden 25.000 Euro vom Land Niederösterreich und 15.000 Euro von der Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing getragen. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn der L 2131 auf einer Fläche von rund 1.800 Quadratmetern drei Zentimeter tief abgefräst und anschließend mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen.

Die Fahrbahn der L 2131 entsprach im Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der B 14 und der Eisenbahnkreuzung zuletzt nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen und den modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund beschlossen der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing, den Fahrbahnbelag in diesem Bereich zu sanieren.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]