  • 18.06.2026, 15:26:02
  • /
  • OTS0143

L 2131 Bahnstraße in Zeiselmauer: Fahrbahnsanierung abgeschlossen

Neue Asphaltdeckschicht auf 1.800 Quadratmetern aufgebracht

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Bahnstraße im Zuge der Landesstraße L 2131 in Zeiselmauer (Bezirk Tulln) wurde von der Kreuzung mit der B 14 bis zur Eisenbahnkreuzung auf einer Länge von rund 300 Metern erneuert. Die Arbeiten an der L 2131 Bahnstraße in Zeiselmauer wurden innerhalb einer Woche von der Firma Porr abgeschlossen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 40.000 Euro. Davon wurden 25.000 Euro vom Land Niederösterreich und 15.000 Euro von der Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing getragen. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn der L 2131 auf einer Fläche von rund 1.800 Quadratmetern drei Zentimeter tief abgefräst und anschließend mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen.

Die Fahrbahn der L 2131 entsprach im Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der B 14 und der Eisenbahnkreuzung zuletzt nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen und den modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund beschlossen der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing, den Fahrbahnbelag in diesem Bereich zu sanieren.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright