  • 18.06.2026, 15:00:32
  • /
  • OTS0140

Neuwahlen im Vorstand der Künstlerhaus Vereinigung

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Hauptversammlung am 16. Juni 2026 haben die Mitglieder der Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs Franziska Maderthaner einstimmig zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Darüber hinaus wurden Mladen Jadrić und Walter Meissl neu in den Vorstand berufen und werden das Team rund um Präsidentin Tanja Prušnik sowie die Vorstandsmitglieder Uta Heinecke und Michael Wegerer unterstützen.

Die Künstlerhaus Vereinigung bedankt sich bei Georg Lebzelter, dem ehemaligen Vizepräsidenten, für seine Tätigkeit und seinen wertvollen Einsatz für den Verein.

Rückfragen & Kontakt

Künstlerhaus Vereinigung
Alexandra Gamrot, MA BA (Hons)
Telefon: +43 1 587 9663 21
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KUH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

KÜNSTLERHAUS

Rückfragen & Kontakt

Künstlerhaus Vereinigung
Alexandra Gamrot, MA BA (Hons)
Telefon: +43 1 587 9663 21
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright