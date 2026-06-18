Neuwahlen im Vorstand der Künstlerhaus Vereinigung

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Hauptversammlung am 16. Juni 2026 haben die Mitglieder der Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs Franziska Maderthaner einstimmig zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Darüber hinaus wurden Mladen Jadrić und Walter Meissl neu in den Vorstand berufen und werden das Team rund um Präsidentin Tanja Prušnik sowie die Vorstandsmitglieder Uta Heinecke und Michael Wegerer unterstützen.

Die Künstlerhaus Vereinigung bedankt sich bei Georg Lebzelter, dem ehemaligen Vizepräsidenten, für seine Tätigkeit und seinen wertvollen Einsatz für den Verein.