Schwerer Sturz vom Balkon: 2,5-jähriger Zwergspitz Chicko muss zweimal operiert werden

Wien/Vösendorf (OTS) -

– Ein schwerer Sturz vom Balkon hat das Leben des 2,5 Jahre alten Zwergspitzes Chicko dramatisch verändert. Der kleine Rüde wurde mit mehreren Knochenbrüchen als Notfall in die Tierklinik gebracht.

Beim Aufprall zog sich Chicko Brüche am rechten Oberschenkel sowie an Speiche und Elle des rechten Vorderbeins zu. Bauchraum und Brustkorb blieben glücklicherweise unverletzt. Dennoch musste der Hund bereits an zwei aufeinanderfolgenden Tagen operiert werden. Die gebrochenen Knochen wurden mit Platten und Schrauben stabilisiert.

Aktuell ist Chicko klinisch stabil und zeigt sich trotz der schweren Verletzungen als tapferer kleiner Kämpfer. Die bisher angefallenen Behandlungskosten belaufen sich bereits auf über 4.000 Euro.

Tierschutz Austria, die in den letzten Wochen bereits mehrere schwere Notfälle betreuen musste, bittet nun um Unterstützung für Chicko. „Kaum können wir bei einem Fall aufatmen, steht schon das nächste Tier vor uns, das dringend Hilfe braucht“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.

Leider kommt es immer öfter vor, dass sich Tierbesitzer solche Behandlungen nicht mehr leisten können. Einen jungen Hund sterben zu lassen, ist für die Tierschützer jedoch keine Option.

Jeder Beitrag hilft dabei, Chicko die notwendige weitere Versorgung und eine gute Chance auf ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen.



Aus aktuellem Anlass: Bitte sichert Fenster, Balkone und Türen haustiergerecht und macht auch Freunde, Bekannte und Nachbarn auf die Risiken aufmerksam. Viele schwere Unfälle wären vermeidbar, wenn die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden würden.

Spenden für Chicko: https://bit.ly/spendenprojekt_notfellchen



Foto (honorarfrei)

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