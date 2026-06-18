- 18.06.2026, 14:12:02
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Pressegespräch: „Hautkrebs-Vorsorge neu gedacht: Mehr Sicherheit durch gezielte Früherkennung”
Schluss mit der jährlichen Muttermalkontrolle für alle? Das regelmäßige Hautkrebsscreening bei Dermatolog:innen gilt für viele Menschen als fixer Bestandteil der Vorsorge. Doch ist „mehr Screening“ medizinisch eigentlich sinnvoll?
Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) präsentiert erstmals einen bundesweiten Expertenkonsens zur Hautkrebs-Früherkennung. Im Mittelpunkt steht ein risikobasierter Ansatz. Zusätzlich zur regelmäßigen Selbstkontrolle wird eine Basisuntersuchung ab dem 18. Lebensjahr und eine Reevaluierung des Risikoprofils zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr geben. Für Menschen mit Hauttyp I und andere Personengruppen mit erhöhtem Hautkrebsrisiko empfiehlt der Konsensus weiterhin routinemäßige hautfachärztliche Kontrollen in engmaschigem Abstand.
Was sich durch das organisierte nationale Hautkrebs-Screeningprogramm ändern kann und soll und was das für Patient:innen, Ärzt:innen und Versicherungsträger in Österreich bedeutet, besprechen Experten der ÖGDV im Rahmen des Pressegesprächs.
– Hautkrebs-Screening im internationalen Vergleich
Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Trautinger
Vizepräsident der ÖGDV, Leiter der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am Universitätsklinikum St. Pölten
– Präsentation des neuen ÖGDV-Konsensus
Prof. Priv.-Doz. DDr. Peter Kölblinger, MBA
Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie Salzburg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg
– Umsetzung der neuen Richtlinien
Dr. Manfred Fiebiger
Bundesfachgruppenobmann Dermatologie, Salzburg
Pressegespräch zum Thema „Hautkrebs-Vorsorge neu gedacht: Mehr Sicherheit durch gezielte Früherkennung“
Datum: 01.07.2026, 09:30 Uhr - 01.07.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
ÖGDV Pressegespräch
Meeting-ID: 647 7982 5513
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