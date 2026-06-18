Pressegespräch: „Hautkrebs-Vorsorge neu gedacht: Mehr Sicherheit durch gezielte Früherkennung”

Wien (OTS) -

Schluss mit der jährlichen Muttermalkontrolle für alle? Das regelmäßige Hautkrebsscreening bei Dermatolog:innen gilt für viele Menschen als fixer Bestandteil der Vorsorge. Doch ist „mehr Screening“ medizinisch eigentlich sinnvoll?

Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) präsentiert erstmals einen bundesweiten Expertenkonsens zur Hautkrebs-Früherkennung. Im Mittelpunkt steht ein risikobasierter Ansatz. Zusätzlich zur regelmäßigen Selbstkontrolle wird eine Basisuntersuchung ab dem 18. Lebensjahr und eine Reevaluierung des Risikoprofils zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr geben. Für Menschen mit Hauttyp I und andere Personengruppen mit erhöhtem Hautkrebsrisiko empfiehlt der Konsensus weiterhin routinemäßige hautfachärztliche Kontrollen in engmaschigem Abstand.

Was sich durch das organisierte nationale Hautkrebs-Screeningprogramm ändern kann und soll und was das für Patient:innen, Ärzt:innen und Versicherungsträger in Österreich bedeutet, besprechen Experten der ÖGDV im Rahmen des Pressegesprächs.

– Hautkrebs-Screening im internationalen Vergleich

Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Trautinger

Vizepräsident der ÖGDV, Leiter der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am Universitätsklinikum St. Pölten

– Präsentation des neuen ÖGDV-Konsensus

Prof. Priv.-Doz. DDr. Peter Kölblinger, MBA

Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie Salzburg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg

– Umsetzung der neuen Richtlinien

Dr. Manfred Fiebiger

Bundesfachgruppenobmann Dermatologie, Salzburg

Pressegespräch zum Thema „Hautkrebs-Vorsorge neu gedacht: Mehr Sicherheit durch gezielte Früherkennung“

Datum: 01.07.2026, 09:30 Uhr - 01.07.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich