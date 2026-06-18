FPÖ - Resch: Duschcontainer statt Warmwasser – Sima muss Fernwärme-Chaos erklären

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt der Wiener FPÖ-Energie- und Stadtwerke-Sprecher LAbg. Klemens Resch an der angekündigten mehrtägigen Fernwärme-Abschaltung in Teilen von Penzing und Ottakring.

„Wenn tausende Wiener vier Tage lang ohne Warmwasser auskommen müssen und ihnen als Lösung Duschcontainer, Sportstätten und Badegutscheine angeboten werden, dann ist das ein Armutszeugnis für die Wiener Stadtwerke und die politisch verantwortliche Stadträtin Ulli Sima“, so Resch.

Besonders unverständlich sei, dass für Krankenhäuser und andere kritische Einrichtungen temporäre Ersatzversorgungen organisiert werden können, während Wohnhäuser und Betriebe auf Provisorien verwiesen werden.

„Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Wartungsarbeiten notwendig sind, sondern warum für tausende betroffene Wiener offenbar keine bessere Lösung gefunden wurde als Duschcontainer. Stadträtin Sima muss offenlegen, welche Alternativen geprüft wurden und warum diese verworfen wurden.“

Zusätzlichen Erklärungsbedarf sieht Resch darin, dass Wien Energie im Zuge der Arbeiten neue Armaturen und Absperreinrichtungen einbaut, um das Netz künftig flexibler steuern zu können.

„Offenbar werden jetzt Maßnahmen gesetzt, die vergleichbare großflächige Abschaltungen künftig verhindern oder zumindest deutlich reduzieren sollen. Da stellt sich die Frage, warum diese Vorkehrungen nicht längst vorhanden waren.“

Für die Betroffenen fordert Resch zudem eine finanzielle Entschädigung durch Wien Energie: „Wer tagelang nicht die vertraglich zugesicherte Leistung erhält und auf Notlösungen verwiesen wird, darf dafür nicht auch noch die volle Rechnung bezahlen. Wien Energie sollte den betroffenen Haushalten und Betrieben zumindest einen Monatsbetrag für die Fernwärmeversorgung gutschreiben.“