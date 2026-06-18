ORF Niederösterreich live!

St. Pölten (OTS) -

Der ORF Niederösterreich hat am 17. Juni zur traditionellen Sommerlounge geladen – der Einladung sind mehr als 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medien, Kultur und Gesellschaft gefolgt.

Live, publikumsnah und aktuell im Gespräch

Der ORF Niederösterreich setzt auf Nähe zum Publikum und den direkten Dialog. Als regionales Leitmedium ist das Landesstudio täglich in ganz Niederösterreich präsent, berichtet aus allen Regionen und bleibt im ständigen Austausch mit den Menschen im Land. Auch in diesem Sommer bieten sich wieder einige Gelegenheiten für das Publikum, das Team kennenzulernen: Von 13. Juli bis 21. August 2026 macht die ORF Niederösterreich Sommertour im ganzen Land Station. Von Montag bis Freitag stellen wir in 30 Gemeinden das rege Vereinsleben vor - auf Radio Niederösterreich, in „NÖ heute“, auf noe.ORF.at und den Social-Media-Kanälen. Im Sommertourbus zeigen die Moderatorinnen und Moderatoren wie täglich „Radio gemacht“ wird.

Auf Tour mit „Radio 4/4“ und dem „Radio NÖ Frühschoppen”

Bis Ende September ist Radio NÖ auch am Wochenende regelmäßig auf Tour. Am Samstag, dem 4. Juli, live von 15.00 bis 16.00 Uhr vom 40. Internationalen Fallschirmspringertreffen in Fromberg und am Freitag, dem 14. August, vom Zwiebelfest in Laa/Thaya. Sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr mit dem „Radio NÖ Frühschoppen“ am 2. August aus Wieselburg oder am 13. September vom Dirndlgwandsonntag in Seisenegg & 80 Jahre Musikverein Viehdorf.

Die politischen Sommergespräche in „NÖ heute“

Von 19. August bis 3. September ziehen die Parteichefinnen und Parteichefs Bilanz über ihre bisherige Arbeit in dieser Legislaturperiode und werfen einen Blick auf die Vorhaben der kommenden Monate. Auf Instagram wird die Community auch diesmal die Möglichkeit bekommen, Fragen an die Politikerinnen und Politiker zu stellen. Im Gespräch mit Chefredakteurin Claudia Schubert und Katharina Bernhart sind Indra Collini (NEOS), Helga Krismer (Die Grünen), Sven Hergovich (SPÖ), Udo Landbauer (FPÖ) und Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

„Ein Ort am Wort“ – Alle Meinungen an einem Tisch

Die monatliche Diskussionssendung „Ein Ort am Wort“ mit Werner Fetz brachte in diesem Jahr bereits etliche Themen auf den Tisch, die in einzelnen Gemeinden oder ganzen Regionen für viel Gesprächsstoff sorgen. Am 22. Jänner: „Eislaufplatz sperrt: Stimmung frostig, Mödling diskutiert“. Diskutiert wurde, inwieweit der Betrieb eines Eislaufplatzes für eine Gemeinde trotz Spardrucks möglich ist. Am 26. März ging es in Traismauer bei „Hoffnung und Widerstand – Diskussion um Windkraft“ um acht neue Windräder, die in den nächsten Jahren in Traismauer gebaut werden sollen. Widerstand löste die Notwendigkeit der Umwidmung mehrerer Waldflächen aus. Am 28. Mai wurde bei „Gesundheitsreform im Weinviertel – zwischen Zukunft und Sorge“ die Entscheidung für ein neues Schwerpunktspital in Stockerau heiß diskutiert – vor allem die Standortwahl und die Sorge um eine mögliche künftige Unterversorgung in manchen Regionen des Weinviertels.

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Unser Anspruch ist es, die Sprache der Menschen im Land zu sprechen, mit echtem Interesse an den vielen Meinungen unseres Publikums und mit der Aufgabe, diese Vielfalt abzubilden - hörbar und sichtbar zu machen. Sonst überlassen wir die Menschen den Echokammern der sozialen Medien, in denen sie verstanden werden, vermeintlich verstanden werden.“

Eine aktuelle Umfrage zeigt einen Zuwachs, was die Vertrauenswürdigkeit des ORF-Nachrichtenangebots betrifft. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Das zeigt, dass der ORF mehr ist, als andere über ihn sagen. Nämlich das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag für unser Publikum leisten – ihre Arbeit in Information, Unterhaltung, Kultur und Sport – und das wird vom Publikum wertgeschätzt. Das ist für uns ein sehr großer Vertrauensbeweis, den wir dankbar und demütig annehmen und wir wissen, dass wir uns das jeden Tag aufs Neue erarbeiten müssen und dafür sind alle mit an Bord, das zu tun.“

Ein „Dankeschön“ gilt allen Partnern der fünften ORF-NÖ-Sommer-Lounge. Sie unterstützen seit Beginn an die Veranstaltung erfolgreich mit ihrem Wissen, ihrer Professionalität, ihren Teams und ihren regionalen Produkten: Speisen und Getränke stehen traditionell ganz im Zeichen aller Viertel und auch alle anderen „Zutaten für einen erfolgreichen Abend“ stammen aus den Regionen – egal ob Zelt, Blumenschmuck oder Musik. Dank der langjährigen Partnerschaft war die heurige Veranstaltung wiederum ein großer Erfolg mit vielen zufriedenen Gästen.