Happy Birthday Twin City Liner! Schnellkatamaran feiert 20-jähriges Jubiläum

Wien (OTS) -

Am 1. Juni 2006 legte der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, zum ersten Mal von Wien in Richtung Bratislava ab. Was als Pilotprojekt begann, hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Heute befördert der Schnellkatamaran jährlich rund 190.000 Passagier*innen und ist mittlerweile ein Symbol für grenzenlose Mobilität und eine fixe Größe im Tourismusangebot der Stadt Wien.

Zwei Jahrzehnte später, am 18. Juni 2026, fanden sich zahlreiche Gäste und Weggefährt*innen im Motto am Fluss am Donaukanal ein, um den Schnellkatamaran anlässlich seines runden Jubiläums hochleben zu lassen. Darunter Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Thomas Mader, Wien Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkunden-Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Reinhard Karl, Zivilingenieur für Schiffstechnik Richard Anzböck, Finanzstadtrat der Stadt Wien a.D. Sepp Rieder, Bürgermeisterin von Devin und Vorsitzende der Tourismuskommission von Bratislava Jana Jakubovic, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Bratislava Tourist Boards Nina Erneker, der ehemalige Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Peter Püspök, sowie Gerd Krämer und Severin Leopold, Geschäftsführer der Central Danube.

„Der Twin City Liner ist weit mehr als eine Schiffsverbindung. Er ist seit 20 Jahren ein Symbol für das Zusammenrücken der beiden Donaumetropolen Wien und Bratislava und verbindet nicht nur zwei Tourismus- und Wirtschaftsstandorte, sondern vor allem Menschen. Mit 187.000 Passagier*innen wurde im Vorjahr ein neuer Rekord erreicht. Das bestätigt: Der Twin City Liner ist eine Erfolgsgeschichte, die wir auch in den kommenden Jahren fortschreiben wollen“, so Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Thomas Mader.

„Die Wien Holding trägt mit ihren Unternehmen in vielen Bereichen dazu bei, dass Wien zu den lebenswertesten Städten der Welt zählt. Der Twin City Liner steht seit 20 Jahren als innovatives, erfolgreiches und grenzüberschreitendes Projekt beispielhaft für diesen Anspruch. Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind seit 2006 mit dem Schnellkatamaran gereist – ein eindrucksvoller Beleg für eine Erfolgsgeschichte, die Menschen und Regionen nachhaltig verbindet“, so Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding.

„Die Geschichte des Twin City Liners zeigt eindrucksvoll, wie aus einer Idee zur Erschließung der Verkehrsachse Wien-Bratislava mit einem völlig neuen touristischen Mobilitätskonzept ein nachhaltiges und wirtschaftlich erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt und umgesetzt wurde“, so Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkunden-Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Rückblick auf 20 Jahre Twin City Liner

Nach zwei Wochen Linienbetrieb fand am 14. Juni 2006 die offizielle Schiffstaufe und Jungfernfahrt des ersten Twin City Liners statt. Dieser wurde damals vom Schiffbauspezialisten Båtservice Mandal aus Norwegen gebaut und bot 102 Passagier*innen Platz. Der Schnellkatamaran war von Beginn an ein großer Erfolg. Rd. 79.000 Passagier*innen konnte der Twin City Liner bereits in seiner ersten Saison verzeichnen. Aufgrund der hohen Nachfrage und Beliebtheit wurde 2008 ein zweiter Katamaran in Betrieb genommen, der nahezu baugleich mit dem ersten Twin City Liner war. Die beiden Schiffe pendelten bis 2018 im Doppelpack zwischen der Wiener Innenstadt und der Altstadt von Bratislava.

Im Jahr 2017 wurde der Bau eines neuen, größeren Twin City Liners in Auftrag gegeben, der die beiden Vorgänger ablösen sollte. Das Schiff mit einer Kapazität von bis zu 250 Personen wurde in der Werft Wight Shipyard auf der Isle of Wight in England konzipiert und gebaut. Die spezialisierten Fachkräfte bauten in über 60.000 Arbeitsstunden den Twin City Liner bis Ende 2018 komplett fertig. Im März 2019 wurde das schnellste und modernste Schiff auf der Donau von Bürgermeister Michael Ludwig in Wien getauft. Seit damals pendelt der „neue“ Twin City Liner im Linienbetrieb bis zu drei Mal täglich zwischen Wien und Bratislava und wieder retour.

Twin City Liner: Erfolgreiches PPP-Modell

Der Twin City Liner ist auch ein Musterbeispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit städtischer und privater Wirtschaftsunternehmen. Denn beim Twin City Liner arbeitet die Wien Holding im Rahmen eines Public Private Partnership-Modells mit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien als Partner aus der Privatwirtschaft zusammen. Um den Twin City Liner zu realisieren, wurde im Jahr 2003 die Central Danube Region Marketing & Development GmbH (CDR) gegründet, die Initiatorin, Projektentwicklerin und Betreiberin der Schifffahrtslinie ist. An dieser Gesellschaft sind die Wien Holding und die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien mit jeweils einem Anteil von 50 Prozent beteiligt. Das nautische Personal stellt die DDSG Blue Danube, an welcher die Wien Holding ebenfalls beteiligt ist.

Jubiläumssaison 2026 mit vielen Angeboten

Mit dem Super Dienstag, dem Lehrlings-Special, der Schulaktion oder den Familienwochen können Interessierte in der Jubiläumssaison 2026 wieder zu besonders günstigen Konditionen das Erlebnis Twin City Liner hautnah genießen.

Super Dienstag und Lehrlings-Special: 50 Prozent Ermäßigung

Jeden Dienstag erhalten Senior*innen (ab 60 Jahren), Studierende, Präsenzdiener und Zivildiener 50 Prozent Ermäßigung. Auch Lehrlinge mit dem „Lehrlings-Special“ und Menschen mit Behinderung fahren während der gesamten Saison zum halben Preis.

Schulaktion und Familienwochen

Im Rahmen der Schulaktion erhalten Schulgruppen ab 15 Schüler*innen für alle Fahrten unter der Woche 50 Prozent Ermäßigung auf den Vollpreis, zwei Begleitpersonen reisen kostenlos. Weiters finden am Twin City Liner vom 13. bis 19. Juli und vom 26. Oktober bis 2. November die beliebten Familienwochen statt, bei denen zwei Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos reisen.

Red Tickets um nur 28 Euro

Das Red Ticket ermöglicht auf allen Fahrten der gesamten Saison eine Reise mit dem Schnellkatamaran zum Preis von nur 28 Euro pro Strecke. Eine rasche Buchung wird empfohlen, da die begehrten Tickets streng limitiert sind.

Rasch und entspannt reisen

Der Twin City Liner ermöglicht seinen Passagier*innen die mit Abstand attraktivste Verbindung zwischen dem Zentrum Wiens und der Altstadt von Bratislava. Die Fahrt dauert lediglich 75 Minuten. Zur Ausstattung zählen die luxuriöse Captain‘s Lounge mit 35 Plätzen auf dem Oberdeck, Info-Monitore, Panoramafenster, moderne Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte, eine einstellbare Klimatisierung sowie ein erweitertes gastronomisches Angebot. Ausgewählte Speisen können dabei bereits vorab im Onlineshop bestellt werden. Zusätzlich steht an Bord durchgehend schnelles Satelliten-WLAN zur Verfügung. Seit 2025 sorgt eine Photovoltaik-Anlage am Dach des Schnellkatamarans dafür, dass dieser noch klimaschonender unterwegs ist und einen maßgeblichen Anteil seines Landstrombedarfs selbst aus Solarenergie erzeugt.

Tickets und Buchung

Tickets für den Twin City Liner können online unter https://www.twincityliner.com/de oder telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 gebucht werden.

Pressefotos:

Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.