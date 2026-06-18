  • 18.06.2026, 12:52:32
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LR Rosenkranz: Bildung und Natur Hand in Hand

Naturparke und Bildungseinrichtungen kooperieren stärker

St. Pölten (OTS) - 

„Niederösterreichs Naturparke sind einzigartige Naturräume und ein wertvolles Naturerbe unseres Landes. Sie bewahren charakteristische Landschaften und bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Besonders für Kinder schaffen sie die Möglichkeit, die heimische Natur unmittelbar zu entdecken, Zusammenhänge zu verstehen und eine nachhaltige Verbundenheit mit ihrer Umwelt zu entwickeln“, betont Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz.

„Innerhalb der vier Säulen der Naturparke Niederösterreich – Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung – ist insbesondere die Bildung ein wichtiges Thema. Gerade jetzt im Sommer laden sie als Freizeitdestination Familien, Schulklassen und Erholungssuchende dazu ein, die Schönheit und Vielfalt der heimischen Landschaft kennenzulernen. Beim Wandern oder bei speziellen Veranstaltungen wird die Natur unmittelbar erlebt und erfahrbar gemacht.“

Mit fast 50 Naturpark-Schulen und 25 -Kindergärten wird die enge Verbindung zwischen Bildungseinrichtungen und den niederösterreichischen Naturparken gestärkt. Diese Prädikatisierung unterstreicht das gemeinsame Engagement von Gemeinden, Schulen und Naturparken, Kindern und Jugendlichen einen lebendigen Zugang zur Natur und zur regionalen Identität zu ermöglichen.

Die Einrichtungen nutzen die vielfältigen Möglichkeiten, welche die Naturparke als Lern- und Erlebnisräume bieten. Sie machen Natur erfahrbar und verbinden Unterrichtsinhalte mit praktischen Erfahrungen in der eigenen Region. Dadurch werden Umweltbewusstsein und die Wertschätzung der heimischen Landschaft nachhaltig gefördert.

„Denn wer die Natur kennt und schätzt, wird sie auch schützen. Das erlebt man am besten in unseren Naturparken: Sie vermitteln Wissen, stärken die Verbundenheit mit der Heimat und zeigen, wie Natur, Bildung und Erholung erfolgreich miteinander verbunden werden können. Damit sind sie wichtige Zukunftsräume für kommende Generationen“, so Rosenkranz.

Weitere Informationen: Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz, Pressereferent Christoph Bathelt, M.A., Tel.: 02742 / 9005 – 13 797, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. (FH) Kathrin Vollkrann, MLS
Telefon: 02742/9005-12312
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