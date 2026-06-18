Schilling/Grüne zu Aufweichung der Abwasserrichtlinie: „Konservative packeln mit Rechtsaußen gegen sauberes Wasser“

Straßburg (OTS) -

Das Europäische Parlament hat heute für eine Aussetzung zentraler Bestimmungen der EU-Abwasserrichtlinie gestimmt. Eigentlich hätte gelten sollen: für sauberes Wasser braucht es klare Regeln und wer Wasser verschmutzende Produkte verkauft, sollte für die Reinigung aufkommen. Die Mehrheit aus Konservativen und Rechtsaußen-Parteien unterstützt damit Forderungen der Pharmaindustrie, diese Bestimmungen aufzuweichen.



Lena Schilling, Mitglied des Europäischen Parlaments, kritisiert: „Sauberes Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Was in unsere Flüsse, Seen und ins Grundwasser gelangt, landet früher oder später auch auf unseren Tellern und in unseren Trinkgläsern. Genau deshalb ist diese Richtlinie so wichtig: Sie sorgt dafür, dass gefährliche Schadstoffe aus dem Wasser entfernt werden und jene dafür zahlen, die sie verursachen. Statt die Gesundheit der Menschen und unsere Umwelt zu schützen, sind Konservative und Rechte heute vor dem Druck der Pharmalobby eingeknickt. Die Folge: Die Kosten drohen bei Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gemeinden zu landen, die dann Millionen aufwenden müssen, um Hormon- und Medikamentenrückstände aus dem Trinkwasser zu entfernen. Das ist das Gegenteil von fairer Politik und ein gefährlicher Rückschritt für den Gewässerschutz in Europa“.