FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 1,313 Millionen sahen Österreichs Auftaktsieg, Zeitzonen- und Streaming-Rekord

Wien (OTS) -

Es war der erhoffte Auftaktsieg für das österreichische Nationalteam und als ob es die Fans geahnt hätten, wurde am 17. Juni 2026 am frühen Morgen in einer Zahl ferngesehen, wie es Österreich so noch nicht erlebt hat: Bereits um 5.00 Uhr folgten bis zu 172.000 und im Schnitt 163.000 Zuseher:innen bei 53 Prozent Marktanteil (53 bzw. 83 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) dem Trio Stöhr, Prohaska, Ivanschitz durch das „WM-Studio“. Das WM-Spiel ab 6.00 Uhr sahen dann bis zu 1,307 Millionen und im Schnitt 1,235 Millionen bei 88 Prozent Marktanteil (in der zweiten Halbzeit), bei den Jungen wurden Marktanteile von 90 bzw. 98 Prozent erreicht. Damit ist Österreich – Jordanien die bislang meistgesehene Fernsehübertragung in Österreich in dieser Zeitzone. Und auch die Nachberichterstattung u. a. mit dem Kult-Duo Rainer Pariasek und Andreas Herzog direkt aus den USA ließen sich bis zu 956.000 und im Schnitt 922.000 bei 85 Prozent Marktanteil nicht entgehen. Bei E–49 bzw. E–29 Jahren wurden 87 bzw. 95 Prozent Marktanteil erreicht.

Bereits um 3.00 Uhr erfolgte der Anpfiff für das Spiel Argentinien – Algerien in der „Österreich-Gruppe“ – bis zu 106.000 Fans waren um diese Uhrzeit via ORF 1 live dabei.

Rekord-Streaming-Nutzung

Der Stream der ersten Halbzeit des Spiels Österreich – Jordanien erzielte gestern eine Durchschnittsreichweite von 263.000 und damit absoluten Rekord seit Einführung der Messung im Jahr 2017: Das Spiel verbuchte den mit Abstand stärksten ORF-Videostream bisher. In der zweiten Halbzeit (DRW bei 202.000) konnte die immens hohe Nachfrage am Stream leider nicht vollständig bedient werden, für neu hinzukommende Anfragen war der Stream über ORF ON aufgrund von Problemen bei der Server-Infrastruktur der APA bzw. einer überlasteten Komponente des Setups nicht verfügbar, wofür sich der ORF gestern ausführlich entschuldigte.

Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 17. Juni 2026 in Österreich bisher zusammen 41,4 Millionen Nutzungsminuten, 3,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 1,1 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr, in Österreich, Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Die WM am 20. Juni im ORF

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF am Samstag, dem 20. Juni, zu besten Sendezeit mit zwei hochkarätigen Spielen: Um 18.00 Uhr eröffnen Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger das WM-Studio, der Anpfiff zu Niederlande – Schweden erfolgt um 19.00 Uhr. Die Kommentatoren sind Anna-Theresa Lallitsch und Roman Mählich.

Danach geht es mit Deutschland – Elfenbeinküste (Kick-off 22.00 Uhr) weiter, die Kommentatoren heißen Dietmar Wolff und Roman Mählich.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2, gehostet von Christian Diendorfer und Michael Liendl. Bereits ab 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 halbstündlich ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.