- 18.06.2026, 12:30:32
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- OTS0107
Termine am 19. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 9 Uhr, Pressekonferenz zum Thema „Kindergarten neu denken“ mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Gemeinderätin Astrid Pany (11., Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis, Rappachgasse 44)
- 13.30 Uhr, Spatenstich für den Bildungscampus Nordwestbahnhof mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, GR Georg Niedermühlbichler, ÖBB-Vorständin Silvia Angelo und Bvin Christine Dubravac
(Schluss) red
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