Termine am 19. Juni in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -



9 Uhr, Pressekonferenz zum Thema „Kindergarten neu denken“ mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Gemeinderätin Astrid Pany (11., Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis, Rappachgasse 44)

13.30 Uhr, Spatenstich für den Bildungscampus Nordwestbahnhof mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, GR Georg Niedermühlbichler, ÖBB-Vorständin Silvia Angelo und Bvin Christine Dubravac (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: [email protected]

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK