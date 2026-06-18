80 Jahre APA: „Stabilitätsanker” und „Innovationsplattform”

Wien (OTS) -

Mittagsempfang zu APA-Jubiläum – geschäftsführende APA-Vorständin Maria Scholl: „Zuversicht und Unerschrockenheit” – Dialog zu Bedeutung verlässlicher Informationslieferketten in einer digitalisierten Welt

Die APA - Austria Presse Agentur beging gestern, Mittwoch, in einem Festakt ihr 80-jähriges Jubiläum als unabhängige Nachrichtenagentur. Bei einem prominent besuchten Mittagsempfang im APA-Pressezentrum wurde kurz in die Vergangenheit, angesichts großer Herausforderungen für die Medienbranche jedoch primär in die Zukunft geblickt. „Zuversicht und Unerschrockenheit” seien gefragt, hielt die geschäftsführende APA-Vorständin Maria Scholl fest, die am selben Tag in der APA-Generalversammlung gemeinsam mit Klemens Ganner mit der interimistischen Führung der APA-Geschäfte betraut worden war.

In ihren einleitenden Worten nahm Scholl Bezug auf den Kipppunkt, an dem sich die Medienbranche aktuell befinde. „Was tun wir an einem Kipppunkt? Wir springen und errichten. Hier ist Zuversicht gefragt und ein Bekenntnis zu jenen Prinzipien, die wir in der APA seit 80 Jahren jeden Tag mit Leben erfüllen“, so Scholl. Gemeint seien dabei unter anderem geprüfte, vertrauenswürdige Informationen, Äquidistanz zu den Objekten der Berichterstattung, die Verteidigung von Fakten sowie die Unabhängigkeit von Politik und den Interessen Einzelner. Dem ebenfalls anwesenden ehemaligen APA-CEO und designierten ORF-Generaldirektor Clemens Pig gratulierte sie zu seiner neuen Rolle und würdigte sein Wirken in den vergangenen zehn Jahren an der Spitze der APA.

Verlässlichkeit und Innovation

Im darauffolgenden Podiumsgespräch nahmen neben Scholl unter der Moderation der stellvertretenden Chefredakteurin der APA, Katharina Schell, die Vorsitzende des APA-Aufsichtsrates und aktuelle ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher sowie der langjährige Vorstandsvorsitzende der APA, Hermann Petz (Moser Holding), teil. Thurnher hob zunächst hervor, dass man sich auf das journalistische Versprechen der APA immer verlassen könne: „Das Verlässliche ist geblieben und dazu hat sich die APA mittlerweile zu einem Technologieunternehmen entwickelt, das weit über die Rolle einer Nachrichtenagentur hinausgeht.“ Petz sprach von der APA als „Stabilitätsanker” und „Innovationsplattform”, die technologische Entwicklungen verantwortungsvoll begleite und Services für ihre Kunden anbiete. Er wies darauf hin, dass sich die Medienwelt in den letzten Jahren zwar stark gewandelt habe, der Grundauftrag der Nachrichtenagentur aber weiterhin gelte. Dem fügte er hinzu: „Aus meiner Sicht ist die genossenschaftliche Idee, die das alles in Gang gesetzt und überhaupt erst ermöglicht hat, das Fundament und heute aktueller denn je.“

Als bestimmendes Branchenthema kam naturgemäß auch Künstliche Intelligenz zur Sprache, Scholl erläuterte dazu die aktuelle APA-Strategie unter dem Titel „APA[2]AI“: „Wir müssen uns immer mehr fragen: Wie kommt der Journalismus in die KI? Wir gehen davon aus, dass die erste Instanz, die mit unseren Inhalten in Zukunft arbeiten wird, vielleicht nicht mehr der Mensch, sondern agentische KI-Systeme sein werden.“ In dieser Welt sei es eine wesentliche Aufgabe von Nachrichtenagenturen, transparente Lieferketten von Informationen sicherzustellen. „Wir sind die, die Originalinformationen aufbringen und in die KI-Welt hineinbringen müssen“, so Scholl. Thurnher schloss daran an: „Je komplexer die Welt, desto wichtiger sind die essenziellen Fragen: Wofür gibt es uns? Was erwarten die Menschen von uns und wie können wir das herstellen?“ Solange diese Klarheit des Auftrags bestehe, bleibe sie Optimistin.

Zum Abschluss des Jubiläums-Events kamen in einer Videobotschaft ehemalige Alfred-Geiringer-Stipendiat:innen zu Wort. Das Stipendium wird seit Anfang der 2000er Jahre von der APA gestiftet und ermöglicht heimischen Journalist:innen einen dreimonatigen Aufenthalt am Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford. Namensgeber Geiringer legte den Grundstein für den Weg zur Unabhängigkeit, den die APA seit 1946 beschreitet.

80 Jahre Unabhängigkeit

Anlässlich des Jubiläums-Festakts wurde auch eine begleitende Ausstellung mit Fotos zum Zeitgeschehen im APA-Gebäude präsentiert. Vor 80 Jahren als Genossenschaft im Besitz der österreichischen Zeitungsverlage gegründet, nahm die APA am 1. September 1946 im Gebäude der Wiener Börse die Arbeit auf. Sie ist damit eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die unabhängig von Staat und Regierung sind, und zählt aktuell zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Nachrichtenagenturen Europas. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist mit letzteren in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.

Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle, mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten bietet die Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft. Sie fungiert als kooperative Plattform für digitale Medien- und Technologielösungen und definiert sich in ihrer aktuellen KI-Strategie als voll integrierbare Intelligence Providerin in allen Geschäftsfeldern.

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