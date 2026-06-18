AT&S wird in den STOXX Europe 600 aufgenommen

Leoben (OTS) -

Der STOXX Europe 600 umfasst 600 börsennotierte Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen aus 17 europäischen Ländern und gilt als zentrale Benchmark für internationale Investoren. Die aktuelle Überprüfung führte zu einer Neugewichtung des Index, bei der mehrere Unternehmen ausgeschieden sind und neue Mitglieder aufgenommen wurden. Zu den Neuaufnahmen zählt auch AT&S: Das Unternehmen ist künftig im STOXX Europe 600 vertreten.

„ Die Aufnahme von AT&S in den STOXX Europe 600 ist ein starkes Signal der Kapitalmärkte und ein Meilenstein für unser Unternehmen “, erklärt AT&S-CEO Michael Mertin. „ Sie zeigt, dass unsere strategische Positionierung im Bereich High-Performance-Computing und KI-Infrastruktur zunehmend internationale Sichtbarkeit erlangt. Gerade in einer Branche, die derzeit stark von asiatischen Akteuren geprägt ist, freuen wir uns besonders, dass ein europäischer Technologie- und Innovationsführer wie AT&S verstärkt die Aufmerksamkeit globaler Investoren auf sich zieht. Die Entwicklungen der letzten Quartale bestätigen, dass der Markt unser langfristiges Potenzial erkennt. “

Bestätigung der außergewöhnlichen AT&S-Performance

Die Aufnahme wird auch aus finanzieller Sicht als Bestätigung gewertet: „ Die Zugehörigkeit zum STOXX Europe 600 ist ein Beleg für die operative und finanzielle Performance von AT&S in den vergangenen Monaten “, sagt Gerrit Steen, CFO der AT&S AG. „ Die erhöhte Visibilität bei internationalen Investoren verbessert unseren Zugang zu den Kapitalmärkten und unterstreicht die Relevanz von AT&S innerhalb der europäischen Technologielandschaft. Der Kapitalmarkt erkennt zunehmend die wichtige Rolle, die AT&S entlang der Wertschöpfungskette von künstlicher Intelligenz und High-Performance-Computing einnimmt. Wir sehen die Aufnahme daher nicht nur als Anerkennung der bisherigen Leistungen, sondern auch als Impuls für unseren weiteren Wachstumskurs. “

Durch die regelmäßigen Überprüfungen stellt STOXX sicher, dass der Index die Entwicklungen an den europäischen Kapitalmärkten präzise widerspiegelt. Die Aufnahme von AT&S unterstreicht zugleich die wachsende Bedeutung von Technologieunternehmen in der europäischen Indexlandschaft.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net