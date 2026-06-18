  • 18.06.2026, 12:12:02
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Ohne gesicherte Akutversorgung in allen Krankenhäusern können in NÖ keine Notarzt-Standorte geschlossen werden

Weninger: Schwalbe von Hackl und Teufel ist schmutziger Spielstil

St. Pölten (OTS) - 

„Jetzt ist die Katze aus dem Sack! ÖVP und FPÖ wollen Notarztstützpunkte in NÖ ohne Rücksicht auf Verluste schließen“, reagiert SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger auf die heutigen Aussagen seiner ÖVP- und FPÖ-Kollegen Hackl und Teufel. „Mit der SPÖ wird es keine Schließung von Einsatzstellen ohne zumindest gleichwertigen Ersatz geben“, erinnert Weninger an die Ressortverantwortung der schwarz-blauen Landesräte Kasser und Antauer für die Erst- und Akutversorgung in den Krankenhäusern, die Flugrettung und die mobilen Notfall- und Pflegeteams. „Die gelbe Karte für die SPÖ ist nach der offensichtlichen Schwalbe von Hackl und Teufel eine eindeutige Fehlentscheidung“, kommentiert Klubobmann Weninger die Inszenierung der schwarz-blauen Pressekonferenz.

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