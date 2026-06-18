Eurovision Song Contest 2026: Positive Bilanz aus Sicht der Wiener Bevölkerung

Wien (OTS) -

Der Eurovision Song Contest 2026 hat nicht nur Millionen Menschen weltweit begeistert, sondern auch bei der Wiener Bevölkerung einen nachhaltigen positiven Eindruck hinterlassen. Eine repräsentative Nachbefragung des WienTourismus zeigt: Die Mehrheit der Wiener:innen bewertet die Austragung des 70. Eurovision Song Contest positiv und sieht darin einen Gewinn für die Stadt. Besonders die internationale Sichtbarkeit Wiens, die professionelle Organisation sowie die gelebte Vielfalt und Weltoffenheit wurden hervorgehoben.

Fact Box: ESC 2026 aus Sicht der Wiener Bevölkerung

52 % der Wiener:innen verfolgten zumindest teilweise eine ESC-Show im Fernsehen, via Streaming oder Radio.

17 % der Wiener:innen nahmen an ESC-Veranstaltungen teil – das entspricht rund 350.000 Menschen.

49 % sind der Meinung, dass der ESC für gute Stimmung in Wien gesorgt hat.

45 % sind stolz darauf, dass Wien mit dem ESC gelebte Diversität, Weltoffenheit und gegenseitigen Respekt international präsentieren konnte.

Die Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass der ESC Wien und Österreich international in ein positives Licht gerückt hat.

Einzelne Befürchtungen im Vorfeld – etwa zu Kosten, Sicherheitsfragen, Menschenmassen oder Teuerung – haben sich nicht bestätigt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die positive Grundstimmung gegenüber dem Eurovision Song Contest durch die tatsächliche Durchführung noch weiter gestärkt wurde. Gleichzeitig konnten im Vorfeld diskutierte Befürchtungen – etwa hinsichtlich Kosten, Sicherheitsfragen, Menschenmassen oder Preissteigerungen – aus Sicht der Bevölkerung weitgehend zerstreut werden. Insgesamt überwiegt das Bild eines Events, das Wien sichtbar, erlebbar und für viele auch ein Stück weit stolz gemacht hat.

Bürgermeister Michael Ludwig: „Der ESC hat Wien von seiner besten Seite gezeigt“

„Der Eurovision Song Contest 2026 war weit mehr als eine Fernsehshow. Wien hat sich Millionen Menschen als weltoffene, vielfältige und lebenswerte Metropole präsentiert. Besonders freut mich, dass die Wienerinnen und Wiener dieses positive Bild teilen. Die hohe Zustimmung zeigt, dass es gemeinsam mit dem ORF gelungen ist, ein internationales Großereignis zu organisieren, das sowohl Gästen als auch der Bevölkerung zugutekommt. Der ESC hat Wien auf die Weltbühne gebracht und zugleich den Zusammenhalt in unserer Stadt sichtbar gemacht. Dass fast die Hälfte der Wienerinnen und Wiener stolz darauf ist, dass Wien Diversität, Weltoffenheit und gegenseitigen Respekt präsentieren konnte, ist ein starkes Signal für unsere Stadt“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Barbara Novak - Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales:

„Der Eurovision Song Contest hat Wien weltweit sichtbar gemacht und zugleich klare Impulse für Wirtschaft, Tourismus und Beschäftigung sowie unsere internationale Positionierung gesetzt. Dass das auch von der Bevölkerung so wahrgenommen wird, bestätigt unseren Wiener Weg. Besonders schön finde ich, dass wir den ESC als Event für die ganze Stadt gestaltet haben, mit zahlreichen kostenlosen, niederschwelligen Angeboten, die nicht nur von den Gästen, sondern auch von hunderttausenden Wienerinnen und Wienern begeistert angenommen wurden. Wien zeigt damit einmal mehr, dass wir als First Mover moderne Großevents so umsetzen, dass sie wirtschaftlichen Mehrwert schaffen und gleichzeitig Teilhabe für alle ermöglichen.“

Norbert Kettner - ESC-Koordinator der Stadt Wien und Direktor WienTourismus:

„Die Ergebnisse der Befragung bestätigen eine zentrale Erkenntnis: Wien kann Großevents, Wien will Großevents und Wien profitiert von Großevents. Der Eurovision Song Contest hat gezeigt, dass unsere Stadt internationale Veranstaltungen dieser Größenordnung nicht nur organisatorisch bewältigen, sondern zu einem Erlebnis für Gäste und Bevölkerung gleichermaßen machen kann. Umso mehr freut uns der starke Rückhalt aus der Wiener Bevölkerung. Er bestätigt, dass es gelungen ist, den ESC weit über die Bühne hinaus in der Stadt erlebbar zu machen.“

Mehr als 350.000 Wiener:innen waren Teil des ESCs

Der Eurovision Song Contest war nicht nur ein TV-Ereignis. Rund 17 Prozent der Wiener Bevölkerung besuchten Shows in der Wiener Stadthalle, Public Viewings, Konzerte oder Veranstaltungen des Rahmenprogramms. Das entspricht rund 350.000 Menschen und unterstreicht die breite Verankerung des ESC in der Stadtgesellschaft. Gleichzeitig verfolgte jede zweite Wienerin bzw. jeder zweite Wiener zumindest eine der neun ESC-Shows über Fernsehen, Streaming oder Radio.

Internationale Sichtbarkeit als größter Mehrwert

Besonders stark fällt die Zustimmung bei Fragen zur internationalen Wahrnehmung Wiens aus. Die Befragten sind der Ansicht, dass der Eurovision Song Contest Wien und Österreich weltweit in ein positives Licht gerückt und zur weiteren Bekanntheit der Stadt beigetragen hat.

Positiv hervorgehoben wurden darüber hinaus die professionelle Organisation des Events, die hohe Qualität der Shows sowie das umfangreiche Rahmenprogramm. Viele Wiener sehen den ESC als gelungenes Beispiel dafür, wie internationale Großveranstaltungen zur Positionierung Wiens als offene, moderne und lebenswerte Metropole beitragen können.

Positive Stimmung verstärkt, Vorbehalte weitgehend entkräftet.

Ein Ergebnis der Befragung ist, dass einzelne der vor dem Event diskutierten Bedenken aus Sicht der Wiener Bevölkerung nicht eingetreten sind. Sorgen über übermäßige Kosten, Sicherheitsprobleme, gravierende Einschränkungen im Alltag oder starke Preissteigerungen wurden nach der Veranstaltung deutlich relativiert.

Zwar wurden Verkehrsbehinderungen während der ESC-Woche wahrgenommen, diese wurden jedoch überwiegend als geringfügig eingestuft und standen einer positiven Gesamtbewertung nicht entgegen.

Stolz auf Wien als Gastgeberin Europas

Die Befragung zeichnet insgesamt das Bild einer Stadt, die den Eurovision Song Contest erfolgreich genutzt hat, um sich international als moderne, vielfältige und gastfreundliche Metropole zu präsentieren. Aus anfänglicher Skepsis wurde breite Zustimmung. Die Wiener:innen sind stolz auf die internationale Sichtbarkeit Wiens, die gelungene Organisation und die positive Stimmung während des Events.

Damit bestätigt die Nachbefragung, dass der Eurovision Song Contest 2026 nicht nur auf den Bildschirmen und Bühnen ein Erfolg war, sondern auch in der Wahrnehmung der Wiener Bevölkerung nachhaltig positiv verankert bleibt.

Methodik

Die Ergebnisse basieren auf der laufenden Tourismusakzeptanzbefragung des WienTourismus mit rund 3.600 Interviews pro Jahr. Für die Analyse der Wahrnehmung des Eurovision Song Contest 2026 wurden Befragungsdaten aus dem 4. Quartal 2025, dem 1. Quartal 2026 sowie einer Nachbefragung unmittelbar nach dem Event (18.–25. Mai 2026) herangezogen. Die monatliche Mindeststichprobe umfasst 300 Personen, die statistische Schwankungsbreite beträgt ± 5,59 Prozentpunkte.

WIFO-Studie zur wirtschaftlichen Wirkung folgt im Herbst

Neben den Ergebnissen der Bevölkerungsbefragung werden derzeit auch die wirtschaftlichen Effekte des Eurovision Song Contest 2026 wissenschaftlich untersucht. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) analysiert aktuell die durch den ESC ausgelösten ökonomischen und sozialen Effekte für Wien und Österreich. Die Ergebnisse dieser Studie werden im Herbst präsentiert.