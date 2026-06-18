EasyPark „recycelt“ alte Parkscheine in Wien: Kostenloser Umtausch in digitales Parkguthaben

Wien (OTS) -

Am 30. Juni 2026 lädt EasyPark die zahlreichen Besitzer:innen von Parkscheinen zum Upcycling Café – vor dem Museumsquartier können alte Parkscheine, die an diesem Tag ihre Gültigkeit verlieren, kostenlos in digitales EasyPark-Guthaben umgetauscht werden. Frühes Kommen zahlt sich aus, denn die Anzahl der Codes für ein digitales Guthaben ist limitiert.

Papier-Parkscheine, die vor der letzten Anpassung der Wiener Parkgebühren gekauft wurden, verlieren mit 30. Juni ihre Gültigkeit und können danach nicht mehr genutzt werden. Davon betroffen sind alle Papier-Parkscheine, die vor dem 1. Jänner 2026 zu den alten Tarifen (2,60 Ꞓ pro Stunde) ausgestellt wurden. Sie verlieren mit Ende Juni ihren Wert vollständig.

EasyPark ersetzt alte Parkscheine kostenlos durch Guthaben

Damit die Autofahrer:innen ihr Geld nicht umsonst ausgegeben haben, verleiht EasyPark den alten Parkscheinen ein zweites Leben: Am 30. Juni zwischen 12 und 18 Uhr erhalten Autofahrer:innen beim EasyPark Upcycling Café im Austausch für ihre alten Papier-Parkscheine ein kostenloses digitales Guthaben für die EasyPark-App. Es können Parkscheine im Ausmaß von acht Stunden umgetauscht werden – das entspricht bei den alten Parkscheinen einem Wert von 20,8 Euro. Die Anzahl der Promo-Codes für ein digitales Guthaben ist limitiert – das bedeutet, wer früher kommt, hat höhere Chancen, ein digitales Guthaben für alte Parkscheine zu ergattern.

Die Aktion richtet sich an alle Besitzer:innen von alten Parkscheinen – unabhängig davon, ob sie die EasyPark App schon nutzen oder nicht. Das EasyPark Upcycling Café befindet sich vor dem MuseumsQuartier in der Nähe des U2-Ausgangs Mariahilfer Straße. Die EasyPark-Aktion steht dabei ganz im Zeichen der Kreislaufwirtschaft: Die ungenutzten verfallenen Papier-Parkscheine werden anschließend ressourcenschonend recycelt.

Markus Heingärnter, Geschäftsführer EasyPark Österreich, erklärt: „EasyPark steht für unschlagbaren Service und Komfort. Das bringen wir mit dem Upcycling Café zum Ausdruck, weil wir den Autofahrerinnen und Autofahrern mit unserer App die Sorge abnehmen, versehentlich einen falschen oder alten Parkschein zu verwenden. Noch dazu bietet die App den Vorteil, dass man sie nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich und in mehr als 4.000 europäischen Städten verwendet kann.“



Parken mit EasyPark – bequem und flexibel

Die EasyPark App bietet zahlreiche Funktionen, die das Parken bequemer und flexibler machen. Die Parkvorgänge lassen sich digital starten, außerhalb Wiens können sie via App auch gestoppt oder verlängert werden. EasyPark deckt neben Parkplätzen im öffentlichen Raum auch immer mehr Parkgaragen ab. Damit unterstützt EasyPark Autofahrer:innen dabei, Zeit zu sparen und Stress zu reduzieren.

Upcycling Café vor dem MuseumsQuartier

Das EasyPark Upcycling Café befindet sich vor dem MuseumsQuartier in der Nähe des U2-Ausgangs Mariahilfer Straße auf dem Platz der Menschenrechte und ist am 30. Juni 2026 von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Während des Umtauschs lädt EasyPark Besucher:innen auf Kaffee und Manner-Schnitten ein. Wer die EasyPark App noch nicht kennt, erhält vor Ort Unterstützung beim Download der App sowie eine kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen.

Über EasyPark, Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive

Als Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive ist EasyPark der führende Anbieter von intelligenten Park- und Mobilitätslösungen in Europa. EasyPark deckt mehr als 60.000 Parkzonen in über 20 Ländern ab und vereinfacht das Parken, Laden und die Mobilität weltweit. In enger Zusammenarbeit mit Städten treibt EasyPark die Digitalisierung voran und nutzt datengestützte Erkenntnisse und intelligente Lösungen, um Städte lebenswerter zu machen. Besuchen Sie easypark.com/de-at für aktuelle Neuigkeiten und Informationen. Für Neuigkeiten über Arrive besuchen Sie arrive.com.

EasyPark Upcycling Café

Am 30. Juni 2026 lädt EasyPark die zahlreichen Besitzer:innen von Parkscheinen zum Upcycling Café – vor dem Museumsquartier können alte Parkscheine, die an diesem Tag ihre Gültigkeit verlieren, kostenlos in digitales EasyPark-Guthaben umgetauscht werden. Frühes Kommen zahlt sich aus, denn die Anzahl der Codes für ein digitales Guthaben ist limitiert. Während des Umtauschs lädt EasyPark Besucher:innen auf Kaffee und Manner-Schnitten ein. Wer die EasyPark App noch nicht kennt, erhält vor Ort Unterstützung beim Download der App sowie eine kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen.

Datum: 30.06.2026, 12:00 Uhr - 30.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Das Upcycling Café befindet sich vor dem MuseumsQuartier in der Nähe des U2-Ausgangs Mariahilfer Straße auf dem Platz der Menschenrechte

Mariahilfer Str. 1

1070 Wien

Österreich