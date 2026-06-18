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24H-Betreuer:innen protestieren vor dem Sozialministerium gegen Altersarmut und fordern Gespräche mit Sozialministerin Schumann

Dienstag, 23. Juni 2026 | 13:00–17:00 Uhr, Stubenring 1, 1010 Wien

Wien (OTS) - 

Selbstorganisierte Personenbetreuer:innen und Aktivist:innen der IG24 protestieren am 23. Juni vor dem Sozialministerium gegen die Altersarmut zehntausender Betreuungskräfte.

Unter dem Motto „Wir kümmern uns um alle – wer kümmert sich um uns?!“ machen die Betreuer:innen auf ein System aufmerksam, das seit auf ihrer (schein)selbstständigen Arbeit aufbaut und ihnen im Alter keine existenzsichernde Pension gewährt.

„Wir bieten zehntausenden Menschen in Österreich ein Altern in Würde. Doch wir selbst blicken selbst einer Zukunft in Altersarmut entgegen. Wer jahrzehntelang Verantwortung übernimmt, darf im Alter nicht mit einer Pension abgespeist werden, von der man nicht leben kann.“

Roxana Radulescu, Betreuerin und Mitgründerin der IG24

Betreuer:innen erwerben aufgrund niedriger Honorare und nur minimale Pensionsansprüche. In der Regel resultieren daraus Pensionen von lediglich rund 100 Euro. In einem der IG24 vorliegenden Fall wurde die Pension sogar komplett verweigert. Die IG24 fordert erneut zu direkten Gesprächen über notwendige Reformen auf, um die soziale Absicherung der Betreuungskräfte nachhaltig zu verbessern.

Protest der 24H-Betreuer:innen gegen Altersarmut

Datum: 23.06.2026, 13:00 Uhr - 23.06.2026, 17:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wien
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

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IG24 - Initiative für Gerechtigkeit in der Personenbetreuung in
Österreich
Simona Durisova, MA
Telefon: 06766730775
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ig24.at/de

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