„Bewusst gesund“ mit einem gesellschaftlichen Blick auf Altern und Sexualität

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 20. Juni 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Stärkt Küssen das Immunsystem?

Ein inniger Kuss kann nicht nur für Herzklopfen sorgen, sondern auch Hormone freisetzen, den Kreislauf anregen und sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken. Untersuchungen belegen: Durch die Berührung beim Küssen wird sogar nachweislich das Immunsystem gestärkt. Was passiert beim Küssen genau im Körper? Wie reagieren Hormone, Kreislauf und Abwehrkräfte bei einem innigen Kuss? Dr. Christine Reiler geht der Kraft des Küssens auf den Grund und stellt pflanzliche Hausmittel vor, die Lippen sanft und geschmeidig machen. Gestaltung: Tommy Schmidle

Studiogespräch: Gesellschaftlicher Blick auf Altern und Sexualität

Das Thema Sexualität wird häufig an ein bestimmtes Alter gekoppelt. Ein Vorurteil, denn sexuelle Aktivität hat kein Ablaufdatum und sexuelle Gesundheit ist ein wesentlicher Teil der allgemeinen Gesundheit – auch im fortgeschrittenen Alter. Viele ältere Menschen erleben jedoch sexuelle Beschwerden und Einschränkungen, etwa durch chronische Erkrankungen, psychische Belastungen oder Medikamente. Dennoch bleiben diese Probleme oft unbehandelt, da die Betroffenen aufgrund von Tabus den Weg zum Arzt bzw. zur Ärztin scheuen. Offene Gespräche, medizinische Abklärung und bessere Aufklärung können die Lebensqualität jedoch deutlich verbessern. Sexuelle Gesundheit sollte in jedem Lebensalter zur Gesundheitsvorsorge gehören, erklärt DDr. Barbara Maier, Fachärztin für Frauenheilkunde.

Brunnenkresse – das gesündeste Gemüse der Welt

Reich an Vitamin A, C, E und K, Folsäure, Eisen und vielen sekundären Pflanzenstoffen, wurde die Brunnenkresse mit ihrer geballten Nährstoff-Power von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern zum gesündesten Gemüse der Welt gekürt. Bereits die Römer verwendeten sie als Salat- und Gewürzpflanze und schrieben ihr eine den Verstand schärfende Wirkung zu. Ob süß oder salzig, die Brunnenkresse darf ruhig täglich auf dem Speiseplan landen. Denn sie hilft nicht nur der Verdauung, sondern auch bei entzündlichen Beschwerden und sie wirkt gegen die Zellalterung. Zudem kann man die regionale Pflanze auch ganz einfach selbst anbauen. Gestaltung: Larissa Putz

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema „Taubheitsgefühl in den Beinen“

Was tun, wenn die Beine kribbeln und sich taub anfühlen? Die Ursachen für Gefühllosigkeit in den Beinen – meistens in den Waden – sind vielfältig: von harmlosen wie langem Sitzen bis hin zu ernsten wie Durchblutungsstörungen oder Nervenschäden. Auch Erkrankungen wie Diabetes können dahinterstecken. Was man gegen das Taubheitsgefühl in den Beinen tun kann und ab wann dieses Symptom gefährlich wird, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Bühnenreif – Tanzperformance mit 60+

Hinter dem Namen „Age Company“ steckt ein besonderes Kunstprojekt aus Wien. Eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren wagt mithilfe einer international renommierten Choreografin beinahe Unerhörtes: Die „Best Ager“ bringen zeitgenössischen Tanz auf die Bühne. Die Mitglieder der Gruppe, alle älter als 60 Jahre, wollen auch im Alter sichtbar sein, und ganz nebenbei bleiben sie durch die Bewegung und das Gemeinschaftserlebnis sowohl körperlich als auch geistig fitter und gesünder. Gestaltung: Christian Kugler