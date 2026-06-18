  • 18.06.2026, 11:14:03
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FPÖ - Resch: Sima versinkt im Baustellen-Chaos

Wien-West steht im Dauerstau

Wien (OTS) - 

Die Bezirke Hernals, Währing und Döbling leiden derzeit unter einer beispiellosen Häufung von Baustellen, Sperren und Umleitungen. Die Folge sind tägliche Staus, überlastete Ausweichrouten und massive Belastungen für Anrainer, Pendler und Wirtschaftstreibende.

„Offenbar hat in der Wiener Stadtregierung niemand mehr den Überblick darüber, welche Baustellen gleichzeitig umgesetzt werden. Statt die Maßnahmen sinnvoll aufeinander abzustimmen, wird halb Wien-West gleichzeitig aufgerissen. Das ist kein Baustellenmanagement, sondern Verkehrschaos mit Ansage“, kritisiert FPÖ-Wien-Mobilitätssprecher LAbg. Klemens Resch.

Besonders dramatisch wird die Situation ab 13. Juli: Durch die Baustelle im Bereich Währinger Straße/Spitalgasse/Nußdorfer Straße werden die Straßenbahnlinien 40, 41 und 42 eingestellt, die Linien 37 und 38 auf geänderten Strecken geführt. Dennoch verzichten die Wiener Linien auf einen eigenen Ersatzbusverkehr. „Tausende Fahrgäste aus Währing und Döbling verlieren ihre gewohnten Direktverbindungen. Statt einer vernünftigen Ersatzlösung werden die Menschen auf Umwege, zusätzliche Umstiege und längere Fahrzeiten verwiesen. Das ist völlig inakzeptabel“, so Resch.

Scharfe Kritik richtet Resch an Stadträtin Ulli Sima und die Baustellenkoordination der Stadt Wien: „Wenn gleichzeitig Hauptverkehrsachsen und Ausweichrouten blockiert werden und dann auch noch wichtige Straßenbahnlinien ausfallen, das ist das eine maximal gescheiterte Baustellenkoordination“

Resch fordert die Einrichtung eines leistungsfähigen Ersatzbusverkehrs für die betroffenen Straßenbahnlinien sowie eine grundlegende Neuordnung der Baustellenkoordination in Wien. Schließlich ist Wien-West nur ein Verkehr-Supergau, der sich in eine lange Reihe an katastrophalen Baustellen reiht.

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