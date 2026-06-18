FPÖ - Guggenbichler: Lehrstellenförderung darf nicht zum Sparopfer werden

Wien (OTS) -

„Wer bei Lehrlingen spart, gefährdet die Zukunft unserer Wirtschaft. Gerade jetzt brauchen unsere Betriebe Unterstützung statt neuer Belastungen“, kritisiert der Wirtschaftssprecher der FPÖ Wien, LAbg. Udo Guggenbichler, die Kürzung der Lehrstellenförderung.

Besonders scharf fällt seine Kritik an der Wiener Wirtschaftskammer aus: „WK-Wien-Präsident Walter Ruck scheint mehr Zeit für seine Schlösser und repräsentative Auftritte zu haben als für die Sorgen der Unternehmer. Die Wirtschaftskammer kassiert Millionen an Pflichtbeiträgen, versagt aber dann, wenn es darum geht, die Interessen der Betriebe wirksam zu vertreten.“

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nimmt Guggenbichler in die Pflicht: „Ludwig sollte sich mit Walter Ruck nicht nur für PR-taugliche Kaffeefotos treffen, sondern endlich sein politisches Gewicht einsetzen, damit diese Kürzungen verhindert werden. Wien braucht eine Lehrlingsoffensive statt Förderkürzungen.“

Die FPÖ fordert daher eine rasche Wiener Lehrlingsoffensive mit gezielten Investitionen in ausbildende Betriebe. „Jeder Euro, der in die Lehrlingsausbildung investiert wird, ist eine Investition in Fachkräfte, Wertschöpfung und den Wirtschaftsstandort Wien. Statt bei unseren Jugendlichen und Unternehmern zu sparen, muss die Stadt Wien endlich handeln“, so Guggenbichler abschließend.