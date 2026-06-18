Lotto: Dreifachjackpot – am Sonntag warten rund 3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Zahlen aus dem Einer-, Zehner-, Zwanziger-, Dreißiger- und Vierziger-Bereich, drei gerade und drei ungerade Zahlen, drei Zahlen aus dem „unteren“ Bereich (bis 23) und drei aus dem „oberen“ – es kann auch zuviel der Regelmäßigkeit sein, wie die Ziehung am vergangenen Mittwoch bewiesen hat, denn die Kombination 5, 17, 20, 39, 40 und 42 war auf keinem Wettschein angekreuzt, und so gab es zum bereits dritten Mal in Folge keinen Sechser. Am kommenden Sonntag geht es daher um einen Dreifachjackpot mit rund 3 Millionen Euro im Gewinntopf.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 11 gab es eine:n Gewinner:in, die bzw. der rund 98.000 Euro erhält. Der gewinnbringende Tipp war der zweite von drei Quicktipps, und er wurde in Oberösterreich gespielt. Zum Sechser fehlte übrigens die Zahl 40.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung am Mittwoch endete ebenfalls ohne Sechser. Da die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, erhalten hier 45 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 5.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Schließlich gab es auch beim Joker keinen Gewinn im ersten Rang, sodass hier am kommenden Sonntag ein Jackpot wartet. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl warten rund 350.000 Euro im Jackpot.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 17. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen