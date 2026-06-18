A1 macht Mobilfunknetz mit Skyfora und Nokia zur Datenplattform für präzisere Wetterprognosen

Wien (OTS) -

A1 nutzt das 5G-Netz gemeinsam mit Skyfora und Nokia zur Erfassung von Wetterdaten

Neue Technologie verbessert die Vorhersage kurzfristiger und lokaler Wetterereignisse

Erste Standorte in Österreich und Slowenien liefern bereits Daten für Wetteranalysen nahezu in Echtzeit

A1 setzt gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen Skyfora und Nokia einen weiteren Innovationsschritt in der Weiterentwicklung seiner Netzinfrastruktur und setzt erstmals eine Lösung zur Erfassung hochpräziser Wetterdaten im eigenen Netz ein. Mobilfunkstandorte werden zu intelligenten Sensoren, die kontinuierlich atmosphärische Daten liefern. Ziel ist es, die Wettervorhersagen insbesondere in alpinen Regionen zu verbessern, wo die sich rasch ändernden lokalen Wetterbedingungen eine Herausforderung darstellen.

Mehrere Standorte rund um die Seetaler Alpen in Kärnten - darunter Röthelstein, Weißkirchen, St. Georgen ob Judenburg, Turrach und Metnitz - wurden bereits ausgestattet und liefern erste hochwertige Daten. Auch ein Standort von A1 Slowenien ist Teil des Projekts.

Wie das Mobilfunknetz zur Wetterdatenquelle wird

Im Rahmen der laufenden Tests werden bestehende 5G-Standorte genutzt, um kontinuierlich atmosphärische Daten zu erfassen. Dabei kommt eine Technologie zum Einsatz, die GNSS-Signale nutzt, die an den Mobilfunkstandorten empfangen werden. Auf ihrem Weg durch die Atmosphäre werden diese Signale durch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Durch die Analyse dieser Signalveränderungen lassen sich präzise Rückschlüsse auf den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre ziehen – ein zentraler Parameter für die Entstehung von Niederschlag, Gewittern oder Nebel.

Christian Laqué, CTO A1 Österreich : „Wir entwickeln unser Netz konsequent weiter und erschließen gezielt neue Fähigkeiten, die über klassische Konnektivität hinausgehen. Gemeinsam mit Skyfora und Nokia zeigen wir, wie sich bestehende Infrastruktur systematisch erweitern lässt, um zusätzliche Daten für präzisere Wetterprognosen zu gewinnen. Entscheidend ist dabei, dass diese Daten dort entstehen, wo sie benötigt werden - mit hoher geografischer Auflösung und ohne zusätzliche Infrastruktur. Das eröffnet neue Möglichkeiten, kurzfristige Wetterentwicklungen präziser zu erfassen und besser zu verstehen.“

Mehr Präzision bei dynamischen Wetterlagen

Die gesammelten Daten ergänzen bestehende Wettermodelle und sind besonders für kurzfristige, lokal begrenzte Wetterereignisse wertvoll. Dies ist vor allem in alpinen Regionen bedeutend, wo sich das Wetter rasant ändern und auch sehr kleine Gebiete betreffen kann. Bessere lokale Beobachtungen steigern den Nutzen von Vorhersagen dort, wo jede Minute zählt, etwa um gefährliche Sturzfluten früher zu erkennen, den Betrieb von Wasserkraftwerken zu optimieren und wetterbedingte Ausfälle sowie Kosten für kritische Infrastrukturen zu reduzieren. Dies gibt Energieversorgern, Verkehrsmanagement-Betreibern und Rettungsorganisationen eine solidere Basis für Planung und Entscheidungsfindung.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit A1 die Grenzen dessen zu verschieben, was Mobilfunknetze über reine Konnektivität hinaus leisten können. Unsere Softwarelösung ermöglicht es, bestehende Telekommunikationsinfrastruktur in ein hochskalierbares Wetterbeobachtungsnetzwerk zu verwandeln. Die daraus resultierenden Echtzeitdaten leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung moderner, KI-basierter Wettermodelle - und stärken die Entscheidungsfindung für kritische Infrastrukturen, die Energiewirtschaft und andere wetterabhängige Sektoren“, sagt Fredrik Borgström, CEO von Skyfora.

Christoph Rohr, Country Manager bei Nokia , betont den Innovationscharakter der Zusammenarbeit: „Telekommunikationsnetze sind die verlässliche, kritische Infrastruktur für unsere tägliche Konnektivität. Dieses Projekt zeigt, dass Infrastruktur noch viel mehr kann: Sie liefert äußerst wertvolle Daten für KI-gestützte Anwendungen und eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten. Wir sind stolz auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit A1.“

Mit dieser Initiative zeigt A1 gemeinsam mit Skyfora und Nokia, wie sich Mobilfunknetze gezielt über ihre klassische Rolle hinausentwickeln lassen und auf Basis bestehender Infrastruktur neue datenbasierte Anwendungen mit konkretem Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen.

Vladimir Skender, Senior Network Director bei A1 Slowenien und A1 Kroatien : „Wir bei A1 Slowenien sind stolz darauf, gemeinsam mit Skyfora, Nokia und unseren Kollegen in Österreich zu diesem innovativen Pilotprojekt beizutragen. Durch die Integration der GNSS-basierten Sensorik in unsere bestehende Netzinfrastruktur untersuchen wir, wie Mobilfunknetze über die reine Konnektivität hinaus einen echten Mehrwert bieten können. Die Einbindung eines slowenischen Standorts unterstreicht unser Engagement für Innovation und marktübergreifende Zusammenarbeit. Gleichzeitig unterstützen wir damit die Entwicklung präziserer, lokaler Wettervorhersagen.“

Über Nokia

Nokia ist ein weltweit führendes Unternehmen für Konnektivität im KI-Zeitalter. Mit Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und Transportnetzen treiben wir die Vernetzung voran, um eine lebenswertere Zukunft zu sichern.

Über Skyfora

Skyfora ist ein finnisches Wetterdatenunternehmen, das ein neuartiges globales Wetterbeobachtungsnetzwerk aufbaut. Die patentierte Technologie des Unternehmens nutzt GNSS-Empfänger in bestehenden Mobilfunknetzen und erfasst darüber präzise Wetterdaten. Diese Daten verbessern die Qualität KI-basierter Wettervorhersagen, stärken die Klimaresilienz und unterstützen wichtige Entscheidungen in wetterabhängigen Branchen.

Mit seinem datengetriebenen Ansatz definiert Skyfora die Möglichkeiten der globalen Wettervorhersage neu. www.skyfora.com