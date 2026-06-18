  • 18.06.2026, 10:42:02
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NÖ Frauenlauf Grafenegg 2026: Sport, Bewegung und Gemeinschaft vor einzigartiger Schlosskulisse

LH Mikl-Leitner und LH-Stv. Landbauer: Weit mehr als eine Laufveranstaltung für Frauen

St. Pölten (OTS) - 

Am 28. Juni 2026 verwandelt sich der Schlosspark Grafenegg erneut in eine Bühne für Bewegung, Motivation und Gemeinschaft: Der NÖ Frauenlauf Grafenegg lädt Frauen aller Alters- und Leistungsgruppen sowie Kinder und Jugendliche zu einem unvergesslichen Lauferlebnis in einer der schönsten Kulissen Österreichs ein. Ob Kids Run, Nordic Walking Race, Fun Run oder die Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer – im Mittelpunkt stehen Freude an der Bewegung, sportliche Herausforderungen und das gemeinsame Erlebnis.

„Der Frauenlauf Grafenegg verbindet Sport, Gesundheit und Gemeinschaft und motiviert Frauen jeden Alters, aktiv zu sein und persönliche Ziele zu erreichen. Gleichzeitig zeigt dieses Event eindrucksvoll, wie attraktiv Niederösterreich als Sportland ist. Die einzigartige Kulisse von Grafenegg macht den Frauenlauf Jahr für Jahr zu einem besonderen Erlebnis für Teilnehmerinnen und Besucherinnen gleichermaßen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: „Getreu unserem Motto ,Sport ist die Antwort‘ steht der Frauenlauf Grafenegg für Freude an der Bewegung, Gemeinschaft und sportliche Leistung. SPORTLAND Niederösterreich unterstützt Veranstaltungen, die Menschen zu mehr Bewegung motivieren und einen aktiven Lebensstil fördern. Mit seinen unterschiedlichen Bewerben bietet der Frauenlauf ideale Voraussetzungen für Einsteigerinnen ebenso wie für ambitionierte Läuferinnen und setzt damit ein starkes Zeichen für den Frauensport in Niederösterreich.“

Die Laufstrecke führt durch den weitläufigen Schlosspark Grafenegg vorbei an den bekanntesten Wahrzeichen des Areals – darunter das Schloss Grafenegg, der Wolkenturm und der Gartenpavillon. Gerade Ende Juni präsentiert sich die Parklandschaft in voller Pracht und bietet ideale Bedingungen für sportliche Höchstleistungen ebenso wie für genussvolles Laufen. Neben dem sportlichen Programm erwartet die Teilnehmerinnen und Besucherinnen ein abwechslungsreiches Rahmenangebot.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.frauenlauf-grafenegg.at.

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
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Telefon: 02742/9005-13632
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