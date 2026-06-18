Mitsubishi erweitert ASX und Outlander um limitierte BLACK EDITION Modelle

Wien (OTS) -

Individualisierung, Design und Ausstattung zählen zu den wichtigsten Kaufkriterien im SUV-Markt. Mitsubishi Motors Österreich greift diesen Trend mit den neuen BLACK EDITION Varianten von ASX und Outlander auf und erweitert sein Angebot um zwei limitierte Sondermodelle mit eigenständiger Optik und umfangreicher Ausstattung.

„ Sondermodelle sind für viele Kundinnen und Kunden eine attraktive Möglichkeit, besonders gefragte Ausstattungs- und Designmerkmale in einem stimmigen Gesamtpaket zu erhalten. Mit der neuen BLACK EDITION für ASX und Outlander bündeln wir hochwertige Ausstattungsdetails und markante Designakzente in einer limitierten Modellserie, die die Positionierung beider Fahrzeuge zusätzlich schärft “, sagt Lisa Hahofer, Marketing & PR Managerin Mitsubishi Motors Österreich.

Mit der BLACK EDITION setzt Mitsubishi diese Strategie bei zwei zentralen SUV-Modellen der Marke um: dem aktuell absatzstärksten Modell im heimischen Portfolio sowie dem technologischen Flaggschiff der Marke.

ASX BLACK EDITION: Mehr Charakter für das absatzstärkste Mitsubishi Modell in Österreich

Das B-SUV-Segment zählt zu den volumenstärksten Fahrzeugklassen Europas. In Österreich ist der Mitsubishi ASX im Zeitraum Jänner bis Mai 2026 das absatzstärkste Modell der Marke.

Mit der neuen BLACK EDITION erhält das kompakte SUV zusätzliche Design- und Komfortmerkmale. Das Sondermodell basiert auf der Ausstattungslinie Invite und ergänzt diese um schwarze 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarze Fensterzierleisten sowie Dekoelemente in Schwarz an der Stoßstange hinten. Eine induktive Lademöglichkeit für Smartphones gehört ebenso zur Serienausstattung wie die Metallic-Lackierung in Sunrise Rot.

Für zusätzliche Individualisierung stehen optionale Zweifarb-Lackierungen zur Wahl: Onyx Schwarz mit silbernem Dach und silbernen Außenspiegeln sowie Sunrise Rot und Crystal Weiß mit schwarzem Dach.

Bei den Antrieben haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen dem 1,2-Liter-DI-T-Benziner mit 115 PS (84 kW) und 6-Gang-Schaltgetriebe sowie dem 1,8-Liter-Hybridantrieb mit Automatik und einer Systemleistung von 158 PS (116 kW).

Mit der BLACK EDITION ergänzt Mitsubishi eines seiner erfolgreichsten Modelle um eine attraktive Designvariante, die Individualisierung und Ausstattungsumfang kombiniert.

Outlander BLACK EDITION: Exklusiver Auftritt für das Flaggschiff im D-SUV-Segment

Der Outlander bildet als Plug-in-Hybrid-Flaggschiff die Spitze des europäischen Mitsubishi Modellprogramms und ist im D-SUV-Segment positioniert, das für großzügiges Raumangebot, hohen Komfort und moderne Antriebstechnologien steht.

Die BLACK EDITION basiert auf der Topausstattung Diamond mit Luxury Paket und erweitert diese um zahlreiche exklusive Designmerkmale. Dazu zählen ein schwarz ausgeführter Kühlergrill inklusive Dynamic Shield, schwarze Außenspiegel und Fensterzierleisten, getönte Scheinwerfer, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz/Grau sowie weitere schwarze Akzente an Front und Heck.

Im Innenraum sorgen schwarze Semi-Anilin-Ledersitze und entsprechend gestaltete Türverkleidungen in Schwarz für ein hochwertiges Ambiente. Die Lackierung in Onyx Schwarz ist serienmäßig enthalten, optional ist eine Zweifarb-Lackierung in Graphit Grau mit schwarzem Dach erhältlich.

Angetrieben wird der Outlander von einem Plug-in-Hybrid-System der neuesten Generation. Die Kombination aus 2,4-Liter-Benzinmotor und zwei Elektromotoren liefert eine Systemleistung von 306 PS (225 kW). Das intelligente Allradsystem S-AWC (Super-All Wheel Control) sorgt für hohe Traktion und Fahrstabilität auf unterschiedlichsten Untergründen.

Charakteristisch für den Outlander ist sein Plug-in-Hybrid-System, das ohne konventionelles Automatik- oder Doppelkupplungsgetriebe auskommt. Je nach Fahrsituation erfolgt der Antrieb rein elektrisch oder durch das Zusammenspiel von Elektro- und Benzinmotor. Das sorgt für ein besonders direktes und komfortables Fahrerlebnis.

Die BLACK EDITION unterstreicht den Anspruch des Outlander an moderne Elektrifizierung, Langstreckentauglichkeit, Komfort und Fahrleistung zusätzlich durch einen besonders exklusiven Auftritt.

BLACK EDITION für zwei zentrale SUV-Segmente

Mit der BLACK EDITION erweitert Mitsubishi sein Angebot um attraktive Sondereditionen in zwei wichtigen SUV-Segmenten. Während der ASX als Volumenträger im europäischen B-SUV-Segment zusätzliche Designakzente erhält, betont der Outlander als technologisches Flaggschiff seinen exklusiven Charakter.

Beide Sondermodelle richten sich an Kundinnen und Kunden, die Wert auf individuelle Optik und umfangreiche Serienausstattung legen. Die Kombination aus eigenständigem Design, attraktiven Ausstattungspaketen und limitierter Verfügbarkeit macht sie zu interessanten Angeboten in ihren jeweiligen Segmenten.

Ab sofort bestellbar

Die limitierten Mitsubishi BLACK EDITION Modelle sind ab sofort bestellbar. Die Auslieferung erfolgt zeitnah.