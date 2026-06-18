„Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten: „Poesie wie Brot – 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis“

Wien (OTS) -

Unter dem Titel „Poesie wie Brot“ beleuchtet die neue „Österreich-Bild“-Dokumentation aus dem Landesstudio Kärnten die Strahlkraft des „Ingeborg-Bachmann-Preises“. Im Fokus der Produktion steht die Frage, welche Spuren der literarische Wettbewerb hinterlässt, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Zu sehen ist die Doku am Sonntag, dem 21. Juni 2026, um 18.25 Uhr auf ORF 2 und auf ORF ON.

„Die Tage der deutschsprachigen Literatur“, auch bekannt als „Ingeborg-Bachmann-Preis“, beweisen seit Jahrzehnten ihre ungebrochene Relevanz. 17 Stunden lang wird live auf 3sat gelesen und kritisiert – ein Beweis für die Kraft des Mediums Fernsehen, das hier Oberfläche und literarischen Tiefgang erfolgreich vereint.

Ausgehend von Ingeborg Bachmanns Forderung in den Frankfurter Vorlesungen, Poesie müsse wie Brot „zwischen den Zähnen knirschen“ und „scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht“ sein, um „an den Schlaf der Menschen rühren“ zu können, geht die ORF-Dokumentation „Poesie wie Brot?“ der Frage nach der Wirkung des Wettbewerbs nach: In der Sprache, der Gesellschaft und im Leben der Autorinnen und Autoren selbst.

Im Gespräch mit ORF-Redakteurin Barbara Frank beleuchten hochkarätige Kulturschaffende die Dynamik des traditionsreichen Literaturwettbewerbs. Mit dabei sind Preisträger:innen wie Natascha Gangl, Ferdinand Schmalz und Nava Ebrahimi, der Büchner-Preisträger und erklärte Bachmannpreis-Fan Clemens Setz, Literaturkritiker:innen wie Klaus Kastberger, Philipp Tingler sowie Laura de Weck und Brigitte Schwens-Harrant, Zeitzeugin Ulrike Fink (Witwe von Humbert Fink) sowie der Philosoph Franz Schuh, ein erklärter Bachmannpreis-Gegner.

Weitere Programmpunkte zum „Ingeborg-Bachmann-Preis“ unter https://presse.ORF.at.