B 15 bei Götzendorf wird erneuert: 640.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) -

„Eine moderne und sichere Straßeninfrastruktur erhält sich nicht von selbst, sondern ist das Ergebnis gezielter Investitionen wie jene auf der B 15 bei Götzendorf an der Leitha, die nun grundlegend erneuert wird. Damit sorgen wir für mehr Sicherheit und besseren Fahrkomfort für unsere Pendler und Familien“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem diese Woche erfolgten Beschluss zum Bauprojekt in der NÖ Landesregierung.

So wird die Fahrbahn der B 15 südöstlich von Götzendorf an der Leitha bis zur Militärsiedlung Sommerein, die in diesem Abschnitt von täglich rund 7.500 Verkehrsteilnehmern genutzt wird, auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern auf den neuesten Stand gebracht. „Wir investieren hier gezielt in Sicherheit und Qualität. Die Arbeiten werden in vier Abschnitten durchgeführt, die Hauptarbeiten finden bewusst in den Sommerferien statt, um die Belastung für Pendler und Anrainer so gering wie möglich zu halten“, so Landbauer.

Baustart ist – vorbehaltlich guten Wetters – am 20. Juli 2026, die Asphaltierungsarbeiten sollen 20 Werktage andauern, die Verkehrsfreigabe ist für 14. August 2026 geplant. Der Durchgangsverkehr wird in beiden Richtungen über die B 60 und die L 161 umgeleitet, der Anrainerverkehr wird halbseitig durch den Baustellenbereich geführt.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Mag. Isabella Nittner, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 812 13 755, E-Mail [email protected]