FPÖ: Gäste und Freunde aus ganz Europa feiern den 70er der Freiheitlichen Partei in der Hofburg

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 20. Juni 2026, feiert die Freiheitliche Partei Österreichs ihren 70. Geburtstag mit einem Festakt in der Wiener Hofburg – und das mit einer ganzen Reihe internationaler Gratulanten. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Herbert Kickl: „Es freut mich überaus, dass einige der wichtigsten und bedeutendsten patriotischen Politiker Europas unserer Einladung gefolgt sind und am Samstag mit uns gemeinsam auf die Geschichte der Partei zurück und vor allem auf die noch kommenden Aufgaben in die Zukunft blicken werden. Das zeigt, wie wichtig die Freiheitliche Partei nicht nur in Österreich ist, sondern welche Rolle die Partei auch international einnimmt.“

Im Rahmen des Festaktes in der Hofburg werden Mandatare aus acht europäischen Ländern unter den Gästen sein. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš gratuliert mittels Videobotschaft. Das deutsche AfD-Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der frühere ungarische Ministerpräsident und FIDESZ-Vorsitzender Viktor Orbán werden beim Festakt kurze Grußworte sprechen.

Von freiheitlicher Seite wird der steirische Landeshauptmann und FPÖ-Landeschef Mario Kunasek Eröffnungsworte sprechen. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz referiert zur Programmatik der FPÖ und ihren Wurzeln im Revolutionsjahr 1848. FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hält im Anschluss die Festrede.

Bereits ab 14:00 Uhr findet am Stephansplatz das große Volksfest anlässlich des 70. Geburtstags der FPÖ statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Die Grubertaler, Die Ursprung-Buam, Udo Wenders, Hannah, die John-Otti-Band und Roberto Blanco. Herbert Kickl wird gegen 18:00 Uhr auf der Bühne erwartet.