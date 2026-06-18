Grüne Wien/Kraus, Pühringer: „Musik am Fluss" kehrt zurück – Auftakt mit OSKA im Stadtpark

Wien (OTS) -

Nach einem Jahr Pause kehrt „Musik am Fluss“ 2026 zurück und bringt die heimische Musikszene wieder an den Wienfluss und die Donau. Von 25. Juni bis 18. Juli laden die Grünen Wien zu zwölf kostenlosen Sundowner-Konzerten an fünf besonderen Orten der Stadt. Den Auftakt macht heuer OSKA am 25. Juni: Nach drei gefeierten Stadion-Auftritten vor Coldplay und Tourneen mit Tom Odell ist die Singer-Songwriterin bei "Musik am Fluss" im intimen Rahmen im Stadtpark zu erleben.



„Musik am Fluss ist weit mehr als eine Konzertreihe, sondern vor allem eine politische Kundgebung. Wir wollen Orte schaffen, an denen Menschen zusammenkommen, Musik genießen und Sommerabende verbringen können – ohne Eintritt und ohne Konsumzwang. Gerade in Zeiten von Kürzungen auch bei Kunst und Kultur sind solche frei zugänglichen Angebote wichtiger denn je“, so die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus.



In seiner sechsten Ausgabe bespielt „Musik am Fluss“ neben dem Stadtpark, dem Wienfluss, dem Bruno-Kreisky-Park und der Donauinsel erstmals auch den neuen "Naschpark" am Naschmarkt. Unter dem Motto „Das Beste kommt zum Fluss“ stehen neben OSKA etablierte Acts wie Hearts Hearts oder Felix Kramer & Band ebenso auf dem Programm wie gefeierte Newcomer, darunter Filiah und Magdalena Wawra. Der Eintritt ist frei, konsumiert werden muss nicht – im Mittelpunkt stehen Musik, Begegnung und öffentlicher Raum für alle.



Dieses Jahr geht es bei „Musik am Fluss“ auch um die Lobau-Autobahn. Bei der „Milliardenshow“ im Vorfeld der Konzerte werden die Besucher:innen auf das drohende Milliardengrab in der Lobau aufmerksam gemacht. „Lobau oder Tunnel – diese Frage geht uns alle an. Mit unserem Showformat im Zuge der Musik-am-Fluss-Konzerte wollen wir alle Wiener:innen in einem unterhaltsamen Rahmen dazu einladen, sich bei diesem wichtigen Thema einzubringen und Stellung zu beziehen“, so Pühringer und Kraus abschließend.



“Musik am Fluss” Programm 2026

Do., 25.6., Opening mit OSKA, Stadtpark

Fr., 26.6., Hayden Arp, Naschpark

Sa., 27.6., Mary Jane’s Soundgarden, Wienfluss, Paul-Amann-Brücke

Do., 2.7., Hearts Hearts, Stadtpark

Fr., 3.7., LEETA, Naschpark

Sa., 4.7., Jopa (die sehr gute Band), Support: Cupiditas, Wienfluss, Paul-Amann-Brücke

Do., 9.7., Filiah, Stadtpark

Fr., 10.7., Das Schottische Prinzip, Bruno-Kreisky-Park

Sa., 11.7., Mwita Mataro, Donauinsel, Kaisermühlenbrücke

Do., 16.7., Felix Kramer & Band, Stadtpark

Fr., 17.7., Luca Malina, Support: NOA, Bruno-Kreisky-Park

Sa., 18.7., Magdalena Wawra, Donauinsel, Kaisermühlenbrücke



Beginn "Milliardenshow" um 18:30 Uhr, Konzertbeginn jeweils um 19:00 Uhr. "Musik am Fluss" ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen Grüne Wien und der Grünen Bildungswerkstatt (GBW).