30 Jahre Ö1 Club gehört gefeiert: Fest im MuseumsQuartier Wien am 28. Juni

Wien (OTS) -

Ö1 führt in einer Vielzahl an Sendungen durch die facettenreiche Kulturlandschaft Österreichs und der Ö1 Club macht diese erlebbar: Seit drei Jahrzehnten öffnet der erfolgreichste Kulturclub Österreichs Türen zu Kunst und Kultur und bietet exklusive Vorteile. Gemeinsam mit dem MuseumsQuartier Wien, das vor 25 Jahren eröffnet wurde, feiert der Ö1 Club am Sonntag, den 28. Juni ab 13.00 Uhr seinen 30. Geburtstag mit Livesendungen vor Ort, einem abwechslungsreichen Museumsprogramm und exklusiven Vorteilen für Ö1 Club-Mitglieder. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/clubfest.

50.000 Mitglieder, mehr als 600 Kulturpartner und 20.000 ermäßigte Veranstaltungen pro Jahr, die Vorstellung von mehr als 1000 Kulturveranstaltungen jährlich in der Ö1-Reihe „Schon gehört?“ – das sind die beeindruckenden Eckdaten von 30 Jahre Ö1 Club. 50.000 Hörerinnen und Hörer, die sich in Form einer Club-Mitgliedschaft zu Ö1 deklarieren – eine einzigartige Community. Laut der jüngsten Ö1 Club-Umfrage (Dez. 25) werden 83% der Befragten durch den Club sehr oder eher motiviert, Kulturveranstaltungen zu besuchen. Der Ö1 Club macht für 76 % der Befragten „Kultur erlebbar“ und die Nutzung der Ö1 Clubkarte steigt stetig: 72 % der Befragten (2017: 59 %) nutzen die Ö1 Club-Karte mindestens alle zwei bis drei Monate, 35 % nutzen die Ö1 Club-Karte sogar monatlich. Das heißt, allein diese Heavy-User sorgen für mehr als 200.000 Kulturveranstaltungsbesuche pro Jahr (Begleitpersonen nicht eingerechnet).

Das Angebot für Ö1 Club-Mitglieder entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum führenden Kulturclub Österreichs. Gemeinsam mit 600 Kulturpartnern in ganz Österreich bietet der Ö1 Club an, Kulturveranstaltungen aus allen Genres zu ermäßigten Preisen zu besuchen. Und das immer für zwei – für das Ö1 Club-Mitglied und die Begleitperson. Darüber hinaus gibt es für Ö1 Club-Mitglieder die Möglichkeit, an „Ö1 Reisen“ teilzunehmen oder an Ö1 Club-Exklusiv-Veranstaltungen. Diese werden ausschließlich für die Mitglieder arrangiert, etwa Generalproben, Gespräche mit bekannten Schauspieler:innen, Blicke hinter die Kulissen renommierter Produktionen. Der Ö1 Club öffnet Türen, schafft Zugänge und lädt ein, Kultur miteinander zu entdecken. Gemäß dem Club-Motto: Mit dem Ö1 Club in guter Gesellschaft. In guter Gesellschaft mit dem Sender Ö1, der Kunst, Kultur und Wissenschaft hörbar macht, mit den Ö1 Club-Mitgliedern, die das auch erleben wollen und den Ö1 Kulturpartnern in ganz Österreich. 2026 feiert der Ö1 Club – und bedankt sich bei den Club-Mitgliedern mit besonderen Aktionen, einem Club-Fest und Sendungen – alle Details abrufbar unter https://oe1.orf.at/gehoertgefeiert. Denn die Mitglieder sind es, die den Ö1 Club seit 30 Jahren tragen: mit ihrer Treue, ihrer Leidenschaft für Kultur und ihrer Verbundenheit mit Ö1.

Zwtl.: 30 Jahre Ö1 Club – das Fest im MuseumsQuartier Wien

Am Sonntag, den 28. Juni ab 13.00 Uhr feiert der Ö1 Club mit Musik, Kabarett, Kunst und Kultur: vor Ort und live on air von 13.10 bis 22.00 Uhr. Beginnend mit dem Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ um 13.10 Uhr, in dem MQ-Direktorin Bettina Leidl zu Gast ist, geht es weiter mit „Menschenbilder mittendrin“ mit Mari Lang & der Generation MQ (14.15 Uhr), einem Auftritt des ORF RSO Streichquartetts (15.05 Uhr) oder mit Asja Valcic & Klaus Paier, die ab 17.10 Uhr die Kombination Akkordeon-Cello zu einem unvergleichlichen Klangerlebnis erheben. Ab 18.15 Uhr präsentiert Christof Spörk sein Programm „Maximo Lieder“, der Shootingstar der österreichischen Soul-Szene Lou Asril gibt ab 19.05 Uhr erstmals Einblicke in sein Debütalbum. Lylit bringt ihre aktuelle Platte „her“ in einer kammermusikalischen Fassung auf die Bühne (20.05 Uhr) und zum Abschluss laden Wiener Blond & Friends ab 21.05 Uhr zu einem kurzweiligen Spaziergang durch ihr eigenes musikalisches Grätzl.

Darüber hinaus diskutieren Lilian Klebow und Teresa Vogl ab 16.05 Uhr im MQ Female Empowerment Buchclub gemeinsam mit Ö1-Redakteurin Julia Zarbach. Ö1 Club-Mitglieder haben die Möglichkeit, die Ausstellungen der MQ-Museen – Leopold Museum, mumok, Kunsthalle Wien und Architekturzentrum – bei freiem Eintritt zu besuchen, Blicke hinter die Kulissen von Tanzquartier Wien und Dschungel Wien zu werfen und Guided Tours durch das MQ Areal zu unternehmen. Für die jüngsten Besucher:innen gibt es Workshops im Zoom-Kindermuseum, Kinderschminken, einen Rätselparcours und die Möglichkeit, mit ORF RSO Wien-Musiker:innen Instrumente auszuprobieren. Das Bühnenprogramm findet bei freiem Eintritt ab 13.10 Uhr auf der Ö1-Bühne in der Arena 21 und ab 17.10 Uhr auf der MQ-Sommerbühne im Haupthof statt, bei Schlechtwetter finden alle Konzerte in der Arena 21 statt. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/clubfest.