  • 18.06.2026, 10:00:36
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PK-Aviso Gesundheitsreform: Berufsverband Fachärzt:innen Österreich und IFES präsentieren große Patient:innenumfrage

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der politischen Debatte über eine Gesundheitsreform erlebt Österreich gerade entscheidende Tage. Dabei wird zwar die Versorgung aus der Perspektive von Bund, Ländern und Sozialversicherung thematisiert, Patient:innen selbst werden aber nicht unmittelbar gehört. Der Berufsverband Fachärzt:innen Österreich hat daher im Juni 2026 das IFES mit einer bislang einzigartigen Studie unter Einschluss von mehr als 3.000 Facharzt-Patient:innen in ganz Österreich beauftragt. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren Dr. Florian Mittermayer, MSc, Präsident des Berufsverbands Fachärzt:innen Österreich, Univ.-Doz.in Dr.in Verena Niederberger-Leppin, Fachärztin für HNO-Heilkunde, Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Bonni Syeda, Fachärztin für innere Medizin und Generalsekretärin des Berufsverbands Fachärzt:innen Österreich, sowie IFES-Geschäftsführerin Dr.in Eva Zeglovits am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 10h die Umfrage-Ergebnisse im APA-Pressezentrum. Themen sind u.a. Wartezeiten, Zugänglichkeit sowie Vertrauen in die Versorgung. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Information an [email protected], ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

PK-Aviso Gesundheitsreform: Berufsverband Fachärzt:innen Österreich und IFES präsentieren große Patient:innenumfrage

Datum: 25.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/patientinnenumfrage-20260625

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Mag. Michael Eipeldauer
Telefon: +43 676 9222475
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