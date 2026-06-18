Wien (OTS) -

Am Samstag, den 20. Juni 2026, öffnet das Nationalparkhaus wien-lobAU seine Türen zum alljährlichen Sommerfest. Zwischen 10 und 18 Uhr erwartet die Besucher*innen ein erlebnisreicher Tag mit einem Mix aus Spiel, Natur, Information und Kreativität für die ganze Familie.

„Vor 30 Jahren wurde der Nationalpark Donau-Auen gegründet – ein Meilenstein für den Naturschutz in Österreich. Feiern Sie dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit den Försterinnen der Stadt Wien und den Nationalparkrangerinnen und freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie“,, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Ein Fest für Groß und Klein

Das Sommerfest im Nationalparkhaus Wien-LobAU bietet auch heuer wieder zahlreiche Möglichkeiten, die faszinierende Welt der Donau-Auen hautnah zu erleben. An abwechslungsreichen Mitmach- und Erlebnisstationen können Besucher*innen die Natur mit allen Sinnen entdecken, ihr Wissen über Tiere, Pflanzen und Lebensräume erweitern und selbst aktiv werden. Kreative Angebote laden insbesondere junge Gäste zum Basteln, Ausprobieren und Spielen ein.

Ein Höhepunkt des Festes ist die beliebte Rangershow, bei der die Nationalparkranger*innen spannende Geschichten über geschützte Tiere, wie die Teichfledermaus und Baumriesen erzählen und interessante Einblicke in den Schutz und die Erforschung der Au vermitteln.

Das Fest findet bei jedem Wetter statt – der Eintritt ist frei!

Sommerfest im Nationalparkhaus wien-lobAU