Viele Eintritte, weniger Fluktuation: Wiener Gesundheitsverbund veröffentlicht Personalbericht 2025

Wien (OTS) -

Als größter Gesundheitsdienstleister und führender Ausbildner für Gesundheitsberufe in Österreich ist der Wiener Gesundheitsverbund ein tragender Pfeiler des Gesundheitssystems und einer der größten Arbeitgeber des Landes. Im Personalbericht 2025 zieht er positive Bilanz und gibt Einblicke in Personalmaßnahmen, Leistungen und Entwicklungen im Berichtsjahr.

Personalstand: Hoher Besetzungsgrad, wenig Fluktuation

Rund 30.898 Mitarbeiter*innen sorgten 2025 dafür, dass Wien rund um die Uhr gut versorgt ist. Der Besetzungsgrad lag bei 95,69 % und ist damit stabil zum Vorjahr. Bei den Ärzt*innen ist er sogar gestiegen: von 94 auf 96 %.

Trotz der herausfordernden Lage am Arbeitsmarkt konnte der Wiener Gesundheitsverbund die Gesamtfluktuation erneut senken: 2025 lag sie bei 8,8 %. Konkret starteten im Berichtsjahr 3.150 neue Mitarbeiter*innen im Wiener Gesundheitsverbund; 2.656 Personen schieden aus. Mit der Recruiting-Kampagne „Teil von etwas Großem“ positionierte sich der Gesundheitsdienstleister 2025 erfolgreich als attraktiver Arbeitgeber. Im Kampagnenzeitraum steigerte er die Bewerbungen um rund 8.000 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Aus- & Weiterbildung: Konsequente Nutzung bestehender Strukturen

Für eine langfristig gesicherte Personalsituation ist Aus- und Weiterbildung zentral. Mit 5.798 Ausbildungsplätzen im Jahr 2025 ist der Wiener Gesundheitsverbund weiterhin der größte Gesundheitsausbildner Österreichs. Davon entfielen 2.282 Ausbildungsplätze auf die Medizinisch-Therapeutisch-Diagnostischen Gesundheitsberufe (MTDG), 2.046 auf die Pflege und 1.470 auf die Medizin.

Im Berichtsjahr wurden im Wiener Gesundheitsverbund 10.123 Praktika absolviert und 258.553 Fort- und Weiterbildungen von Mitarbeiter*innen besucht.

„2025 war ein äußerst produktives Jahr. Viele Maßnahmen der vergangenen Jahre zeigen nun Wirkung: Durch die konsequente Nutzung unserer Ausbildungsstrukturen verzeichnen wir deutlich mehr Absolvent*innen. Dank gezielter Personalmaßnahmen konnten wir die Fluktuation weiter senken. All das trägt zur langfristigen Sicherung der Gesundheitsversorgung maßgeblich bei“, erklärt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes.

Diversität: Vielfältige Teams für eine vielfältige Stadt

Der Gesundheitsdienstleister versteht Vielfalt als zentralen Bestandteil einer modernen Versorgung. 2025 arbeiteten im Wiener Gesundheitsverbund Menschen aus über 90 Nationen in mehr als 65 Berufsgruppen. Nach Österreich zählen Serbien, Deutschland, die Slowakei und Polen zu den häufigsten Staatsangehörigkeiten.

Im Jahr 2025 waren 71,8 Prozent der Beschäftigten Frauen. Besonders hoch ist der Frauenanteil bei den Hebammen, im Lehrpersonal und in der Pflege – jeweils über 80 Prozent. Auch unter den Führungskräften in der Pflege zeigt sich mit 78 Prozent ein hoher Frauenanteil.

Das Durchschnittsalter lag bei 44,0 Jahren. Zudem waren 2025 insgesamt 783 Mitarbeiter*innen mit Behinderung im Unternehmen tätig.

Gesundheit: Starke Teams für starke Versorgung

Ebenso wichtig wie die Gesundheit der Patient*innen ist die Gesundheit der Mitarbeiter*innen. Der Wiener Gesundheitsverbund bietet ein breites Spektrum an Unterstützungsangeboten – von Gesundheitsförderung über arbeitsmedizinische Beratung bis hin zu Programmen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit.

2025 wurde unter anderem das Angebot der Psychischen Ersten Hilfe an allen Standorten ausgerollt. Speziell geschulte Mitarbeiter*innen leisten dort unmittelbare Unterstützung, etwa durch Entlastungsgespräche. Weitere bestehende Angebote rund um Mitarbeiter*innen-gesundheit und Wohlbefinden wurden konsequent genutzt und machen sich auch in einer Reduktion der krankheitsbedingten Fehlzeiten im Vergleich zum Vorjahr sichtbar.