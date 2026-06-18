inladung zum Pressegespräch: Hartlauer eröffnet hochmoderne Hörgeräte-Fertigung in Graz

Steyr / Graz (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch anlässlich der feierlichen Eröffnung ein.

Datum: Dienstag, 23. Juni 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr (Einlass und Come-together ab 09:45 Uhr)

Ort: Neue Hartlauer Hörgeräte-Fertigung, Ankerstraße 6, 8054 Graz

Ihre Gesprächspartner vor Ort:

Robert F. Hartlauer , Inhaber und Geschäftsführer Hartlauer

, Inhaber und Geschäftsführer Hartlauer Mario Kunasek , Landeshauptmann der Steiermark

, Landeshauptmann der Steiermark Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz

Ablauf:

09:45 Uhr: Eintreffen der Gäste & Come-together

Eintreffen der Gäste & Come-together 10:00 Uhr: Eröffnung und Statements

Eröffnung und Statements Im Anschluss: Möglichkeit für Fragen, Interviews und Führungen durch die neue Fertigung. Fototermin.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected], um die Planung zu erleichtern.

Terminaviso / Einladung zum Pressegespräch - Eröffnung Hartlauer Hörgeräte-Fertigung

Das österreichische Familienunternehmen Hartlauer setzt mit der Eröffnung einer der modernsten Hörgeräte-Fertigungen Europas ein starkes Zeichen für Innovation und den Wirtschaftsstandort. Auf 1.500 Quadratmetern werden künftig mit modernster 3D-Druck-Technologie individuelle Hörlösungen für ganz Österreich gefertigt. Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch anlässlich der feierlichen Eröffnung ein.

Datum: 23.06.2026, 09:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Neue Hartlauer Hörgeräte-Fertigung

Ankerstraße 6

8054 Graz

Österreich