  • 18.06.2026, 09:33:03
  • /
  • OTS0041

inladung zum Pressegespräch: Hartlauer eröffnet hochmoderne Hörgeräte-Fertigung in Graz

2,5-Millionen-Euro-Investition in den Wirtschaftsstandort Österreich, Innovation durch 3D-Druck und Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen

Eigentümer und Geschäftsführer Hartlauer
Steyr / Graz (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch anlässlich der feierlichen Eröffnung ein.

Datum: Dienstag, 23. Juni 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr (Einlass und Come-together ab 09:45 Uhr)

Ort: Neue Hartlauer Hörgeräte-Fertigung, Ankerstraße 6, 8054 Graz

Ihre Gesprächspartner vor Ort:

  • Robert F. Hartlauer, Inhaber und Geschäftsführer Hartlauer
  • Mario Kunasek, Landeshauptmann der Steiermark
  • Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz

Ablauf:

  • 09:45 Uhr: Eintreffen der Gäste & Come-together
  • 10:00 Uhr: Eröffnung und Statements
  • Im Anschluss: Möglichkeit für Fragen, Interviews und Führungen durch die neue Fertigung. Fototermin.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected], um die Planung zu erleichtern.

Terminaviso / Einladung zum Pressegespräch - Eröffnung Hartlauer Hörgeräte-Fertigung

Das österreichische Familienunternehmen Hartlauer setzt mit der Eröffnung einer der modernsten Hörgeräte-Fertigungen Europas ein starkes Zeichen für Innovation und den Wirtschaftsstandort. Auf 1.500 Quadratmetern werden künftig mit modernster 3D-Druck-Technologie individuelle Hörlösungen für ganz Österreich gefertigt. Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch anlässlich der feierlichen Eröffnung ein.

Datum: 23.06.2026, 09:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Neue Hartlauer Hörgeräte-Fertigung
Ankerstraße 6
8054 Graz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H.
Georg Dornmayr
Telefon: +43 660 1313 969
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hartlauer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Eigentümer und Geschäftsführer Hartlauer [Bild, 180.46KB]
[Dienstag, 23.06.2026, 09:45]

Hartlauer HandelsgesmbH

Rückfragen & Kontakt

Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H.
Georg Dornmayr
Telefon: +43 660 1313 969
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hartlauer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright