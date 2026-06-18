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inladung zum Pressegespräch: Hartlauer eröffnet hochmoderne Hörgeräte-Fertigung in Graz
2,5-Millionen-Euro-Investition in den Wirtschaftsstandort Österreich, Innovation durch 3D-Druck und Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen
Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,
Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch anlässlich der feierlichen Eröffnung ein.
Datum: Dienstag, 23. Juni 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr (Einlass und Come-together ab 09:45 Uhr)
Ort: Neue Hartlauer Hörgeräte-Fertigung, Ankerstraße 6, 8054 Graz
Ihre Gesprächspartner vor Ort:
- Robert F. Hartlauer, Inhaber und Geschäftsführer Hartlauer
- Mario Kunasek, Landeshauptmann der Steiermark
- Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz
Ablauf:
- 09:45 Uhr: Eintreffen der Gäste & Come-together
- 10:00 Uhr: Eröffnung und Statements
- Im Anschluss: Möglichkeit für Fragen, Interviews und Führungen durch die neue Fertigung. Fototermin.
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected], um die Planung zu erleichtern.
Terminaviso / Einladung zum Pressegespräch - Eröffnung Hartlauer Hörgeräte-Fertigung
Das österreichische Familienunternehmen Hartlauer setzt mit der Eröffnung einer der modernsten Hörgeräte-Fertigungen Europas ein starkes Zeichen für Innovation und den Wirtschaftsstandort. Auf 1.500 Quadratmetern werden künftig mit modernster 3D-Druck-Technologie individuelle Hörlösungen für ganz Österreich gefertigt. Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch anlässlich der feierlichen Eröffnung ein.
Datum: 23.06.2026, 09:45 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Neue Hartlauer Hörgeräte-Fertigung
Ankerstraße 6
8054 Graz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H.
Georg Dornmayr
Telefon: +43 660 1313 969
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hartlauer.at
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