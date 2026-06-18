Deutschsprachige Umweltministerinnen und Umweltminister treffen sich in Wien

Wien (OTS) -

Auf Einladung von Umweltminister Norbert Totschnig kommen am 19. Juni 2026 die Umweltministerinnen und Umweltminister der deutschsprachigen Länder in Wien zu ihrem jährlichen informellen Arbeitstreffen zusammen. Ziel des Treffens ist der enge Austausch zu aktuellen umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen sowie die Abstimmung gemeinsamer Anliegen auf europäischer und internationaler Ebene.



„Viele Umwelt- und Klimafragen machen nicht an Landesgrenzen Halt. Umso wichtiger ist der enge Austausch mit unseren Partnern im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam können wir voneinander lernen, erfolgreiche Lösungen teilen und wichtige Impulse für den Schutz unserer Lebensgrundlagen setzen“, betont Umweltminister Norbert Totschnig.



An dem Treffen nehmen teil:

Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Deutschland)

Sabine Monauni, Regierungschefin-Stellvertreterin und Umweltministerin (Liechtenstein)

Serge Wilmes, Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität (Luxemburg)

Katrin Schneeberger, Direktorin des Bundesamtes für Umwelt (Schweiz)



Am Vormittag stehen die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Umwelt- und Klimapolitik im Mittelpunkt. Weitere Themen sind der Klimaschutz, der Erhalt der biologischen Vielfalt, der Naturschutz sowie die Zusammenarbeit im Rahmen der Alpenkonvention. Außerdem befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Fragen einer nachhaltigen Wirtschaft. Schwerpunkte sind dabei die Bioökonomie sowie Maßnahmen zur Verringerung von Kunststoffabfällen.



Im Anschluss an die Beratungen besuchen die Delegationen gemeinsam das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schloss Schönbrunn.