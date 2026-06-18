  • 18.06.2026, 09:31:06
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respACT-Lab: Warum Biodiversität zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor wird

Beim respACT Lab “Biodiversity in Action” im Naturhistorischen Museum Wien diskutierten Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzwelt, warum Biodiversität längst keine ökologische Randfrage mehr ist, sondern zu einer zentralen Risiko- und Chancen-Dimension für den Wirtschaftsstandort Österreich wird
Wien (OTS) - 

Lieferketten, Finanzierung, Reputation: Der Zustand der Natur wirkt zunehmend direkt auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Beim respACT-Lab “Biodiversity in Action” im Naturhistorischen Museum Wien diskutierten Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzwelt, warum Biodiversität längst keine ökologische Randfrage mehr ist, sondern zu einer zentralen Risiko- und Chancen-Dimension für den Wirtschaftsstandort Österreich wird.

Dabei wurde deutlich, dass der Verlust von Arten und funktionierenden Ökosystemen unmittelbare Auswirkungen auf unternehmerische Wertschöpfung hat. Abhängigkeiten von Naturkapital beeinflussen Produktionsprozesse, Lieferkettenstabilität und Finanzierungskosten. “Biodiversität ist eine der großen Zukunftsfragen für Unternehmen. Wer Naturkapital heute strategisch berücksichtigt, stärkt nicht nur seine Resilienz, sondern auch langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit”, betont Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.

Dass Biodiversitätsverlust erhebliche ökonomische Folgen hat, unterstrich Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Naturhistorischen Museums Wien: “Mit der Vernichtung von Lebensräumen und seinen Arten nehmen wir uns Optionen für die Zukunft – seien es neue Lebensmittel oder Medikamente, oder Möglichkeiten der Anpassung an den Klimawandel.”

Die zunehmende Berücksichtigung naturbezogener Risiken in Kredit- und Investitionsentscheidungen verdeutlichte Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes: "Mit unserer Biodiversitätsstrategie und der Broschüre ‘So geht Nachhaltigkeit für KMU und Genossenschaften’ setzen wir einen klaren Impuls, das Thema Artenvielfalt stärker in den unternehmerischen Alltag zu integrieren. Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, die Abhängigkeiten ihres Geschäftsmodells von Naturkapital besser zu verstehen und dieses Wissen in ihre Entscheidungen einzubeziehen.”

Erfolgreiche Biodiversitätsstrategien erfordern unternehmensweite Ansätze, die Biodiversität in Governance-Strukturen und strategische Entscheidungen integrieren. Unternehmen, die Biodiversität aktiv mitdenken, stärken ihre Zukunftsfähigkeit in einem zunehmend komplexen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld.

Über das Format

Das respACT-Lab am 17.6.2026 wurde in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Volksbank sowie mit Unterstützung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft umgesetzt. Die Broschüre der Volksbank finden Sie unter: www.volksbank.at/nachhaltigkeit

Über respACT

respACT – austrian business council for sustainable development – ist Österreichs führende Unternehmensplattform für unternehmerische Verantwortung, nachhaltige Entwicklung und ESG-Transformation. Der Verein unterstützt mehr als 450 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische, soziale und ökonomische Ziele wirksam und zukunftsorientiert umzusetzen.

Rückfragen & Kontakt

respACT - austrian business council for sustainable development
Maximilian Augustin, BA
Telefon: +43 664 197 25 82
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.respact.at

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