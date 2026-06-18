Uni Wien belegt Platz 140 beim QS-Ranking

Wien (OTS) -

Im aktuellen World University Ranking des britischen Unternehmens Quacquarelli Symonds (QS) belegt die Universität Wien Platz 140 und holt dadurch 12 Plätze auf (2025: Platz 152). Die Uni Wien bleibt die mit Abstand bestgereihte österreichische Universität im Ranking.

Die Universität Wien konnte durch Zuwächse in der Employer Reputation und der Academic Reputation aufholen. “Die Universität Wien setzt damit einen langfristigen Aufwärtstrend fort. Das aktuelle Ergebnis zeigt: Die Uni Wien kann sich auch weltweit als hochkarätiger Forschungs- und Studienstandort durchsetzen”, fasst Rektor Sebastian Schütze zusammen. Erst im Oktober 2025 erreichte die Uni Wien einen bahnbrechenden Meilenstein und stieg als erste österreichische Uni in die Top 100 im THE-Ranking auf.

“Damit wir diesen erfolgreichen Weg fortsetzen können, sind allerdings ausreichende finanzielle Mittel notwendig”, so Schütze weiter: “Um Österreich weiterhin als exzellenten Studien- und Forschungsstandort zu positionieren, braucht es jetzt Planungssicherheit, ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zu international leistungsfähigen Universitäten und eine ausreichende Finanzierung für 2028-2030”, fordert Schütze.