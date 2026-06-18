dif26: Vielfalt verbindet!

Wien (OTS) -

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das Donauinselfest ein Ort, an dem eine bunte Vielfalt an Besucher:innen zusammenkommt und gemeinsam feiert. Offenheit, Teilhabe und gelebtes Miteinander prägen das größte Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt von Beginn an. Auch heuer, von 3. bis 5. Juli 2026, wird alles darangesetzt, dass sich alle willkommen fühlen und das Festivalangebot barrierearm genießen.

Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Wir entwickeln die Inklusionsmaßnahmen am Donauinselfest konsequent weiter und schaffen jedes Jahr neue Möglichkeiten für mehr Teilhabe. Uns ist wichtig zu zeigen: Das Donauinselfest gehört allen Menschen. Offenheit, Vielfalt und ein respektvolles Miteinander machen das Festival aus und zeigen, wie gelebter Zusammenhalt aussieht.“

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien & Projektleiterin des Donauinselfestes: „Was uns beim Donauinselfest besonders stolz macht, ist die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partner:innen. Sie unterstützen uns Jahr für Jahr dabei, Inklusion am Fest wirklich erlebbar zu machen. Gemeinsam geben wir auch heuer wieder unser Bestes, um ein Donauinselfest für alle zu schaffen – ein Fest, bei dem jeder Mensch seinen Platz findet und sich als Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft fühlen darf.“

Auftakt am Festivalfreitag mit Inklusionskonzert und Special Olympics Österreich

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher:innen zum Festivalauftakt: Auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne eröffnet „Thorsteinn Einarsson für Alle – Das Inklusionskonzert presented by Magenta“ das musikalische Programm am Freitag. Begleitet von einer Live-Gebärdensprachperformance der Songs durch Pam Eden sowie einer Live-Dolmetschung der Moderation in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS). Darüber hinaus wird die gesamte Moderation auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne am Freitag in ÖGS gedolmetscht.

Zudem darf man sich auf die Athlet:innen der Special Olympics Österreich freuen: Die Nationalen Special Olympics Sommerspiele finden heuer von 25. bis 30. Juni 2026 in Wien statt; rund 1.800 Athlet:innen mit intellektueller Beeinträchtigung treten an. Am Festivalfreitag ehrt Bürgermeister Dr. Michael Ludwig erfolgreiche Sportler:innen direkt im Anschluss an das Inklusionskonzert auf der Festbühne. Auf der Wien Energie Festinsel wird zudem ein inklusives Mitmach-Programm mit Sport-Stationen, eine Kreativ-Ecke für Kinder und Jugendliche sowie Informationen rund um die größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bereitstehen.

Von Magenta Safe Zones bis zum inklusiven Mitmachprogramm

Partner:innen wie FullAccess, hallermobil und Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste tragen auch in diesem Jahr dazu bei, dass das Donauinselfest für möglichst viele Menschen barrierearm erlebbar wird – unter anderem mit drei barrierefreien Plattformen für Besucher:innen mit Behinderungen, Shuttle-Services, einem Buddy-System und bewachten Parkplätzen. Vier Magenta Safe Zones bieten Besucher:innen betreute Rückzugsorte am Festivalgelände.

Informationen zu den barrierearmen Angeboten des #dif26 werden mithilfe eines SIGNTIME-Avatars auf der Website sowie über LED-Screens in Gebärdensprache zugänglich gemacht. Darüber hinaus stehen Spaß und Bewegung im Mittelpunkt: Die Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien bieten am Festivalfreitag von 12.00 bis 14.00 Uhr Outdoor-Bewegungsaktivitäten vor dem ORF III Kulturzelt an. Das Programm wird von einem Gebärdensprachdolmetscher begleitet und von 14.00 bis 16.00 Uhr mit Tanzprogramm im Zelt fortgesetzt.

Anja Tretbar-Bustorf, Head of ESG bei Magenta Telekom: „Inklusion lebt davon, dass Menschen einander begegnen und Vielfalt als Stärke sichtbar wird. Mit dem Inklusionskonzert schafft das Donauinselfest genau diesen Raum – mitten in Wien, auf einer der größten Bühnen Österreichs. Dieses starke Zeichen für Teilhabe, Offenheit und gelebtes Miteinander unterstützen wir auch in diesem Jahr aus voller Überzeugung.”

Martina Gollner von FullAccess: „Awareness-Maßnahmen als Teil des Awareness-Konzepts bedeuten auch, ein barrierearmes und diskriminierungsfreies Umfeld für Besucher mit allen Arten von Behinderungen zu schaffen. Deshalb freuen wir uns, dass die Magenta Safe Zones in diesem Jahr durch Awareness-Teams betreut werden und damit auch neurodivergenten Personen einen Rückzugsort bieten.”

Benjamin Haller, Betriebsleiter von hallermobil: „Als verlässlicher Partner im Bereich barrierefreier Mobilität freuen wir uns, auch in diesem Jahr Teil des #dif26 zu sein – denn Mobilität bedeutet für uns nicht nur Transport, sondern Teilhabe und Selbstbestimmung für alle Menschen.“

Donauinselfest lädt Wiener:innen auch zuhause zur Teilhabe

ORF III bringt auch heuer das musikalische Großereignis drei Tage live-zeitversetzt in die Wohnzimmer des Landes – mit Highlights aus Musik und Kabarett sowie Auftritten früherer Jahre. Am Donnerstag (2. Juli) startet ORF III sein Programm humoristisch mit „Kabarettstars vom Donauinselfest – die besten Momente“ (20.15 Uhr, ORF III) sowie Kabarett-Highlights aus dem ORF III Kulturzelt (21.45 Uhr) und Konzert-Höhepunkte vergangener Jahre. Am Samstag (4. Juli) feiert ORF III den Donauinselfest-Samstag mit einem hochkarätigen Musikabend live-zeitversetzt, u. a. mit Katrina (bekannt von Katrina and the Waves), Earth Wind and Fire Experience und Gert Steinbäcker. Der Montag (6. Juli) steht im Zeichen der Kleinkunst mit zahlreichen kabarettistischen Highlights aus dem ORF-III-Kulturzelt u. a. Tom Walek, Thomas Mraz, Verena Scheitz und Tom Schreiweis. (ab 20.15 Uhr). Außerdem melden sich Ani Gülgün-Mayr und Patrick Zwerger-Holder vom Ort des Geschehens, treffen die Musiker:innen und Künstler:innen zum Gespräch und mischen sich unter das Partyvolk. Tagsüber machen ausgewählte Konzert-Highlights vergangener Donauinselfest-Ausgaben Festivalstimmung beim Publikum zu Hause.

Auch der Wiener Stadtfernsehsender W24 ist ebenso Teil des Inselgeschehens. Auf der von W24, der Wien Holding und den Wiener Stadtwerken gemeinsam gestalteten Lebenswertinsel lädt das Team zum Verweilen, Entdecken und Mitfeiern ein – ein Ort, an dem das Wiener Lebensgefühl in seiner ganzen Vielfalt spürbar wird. Auf der Wiener Liedkunst Bühne wartet 2026 ein bunt gemischtes Programm u. a. mit Acts wie YUKNO, Endless Wellness, Laurenz Nikolaus, Kollegium Kalksburg oder Lusterboden. Neben dem Musikprogramm sorgen interaktive Angebote in der Chillout Area wie eine Quizshow und eine 360° Kamera für Abwechslung vor Ort. Im TV können die Wiener:innen nicht nur das Bühnengeschehen verfolgen, sondern erhalten auch spannende Einblicke hinter die Kulissen. Live zu sehen: Freitag ab 17.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 16.00 Uhr auf W24 und w24.at.

Weitere Informationen zu Inklusion am Donauinselfest unter www.donauinselfest.at/inklusion-am-donauinselfest/

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.