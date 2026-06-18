  • 18.06.2026, 09:00:48
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Verleihung des 7. Österreichischen Innovationspreises Tourismus

Wirtschafts- und Tourismusministerium ehrt herausragende Locations für Kongresse und Tagungen

Wien (OTS) - 

Am Montag, 22. Juni 2026, wird in Zell am See der 7. Österreichische Innovationspreis Tourismus (ÖIT) verliehen. Die Feierlichkeiten finden ab 17 Uhr im Ferry Porsche Congress Center statt. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind dazu sehr herzlich eingeladen.

Mit dem von Bund und Ländern gemeinsam getragenen Innovationspreis für Tourismus werden Erfolgsbeispiele für Veranstaltungsstätten ausgezeichnet, die mit Professionalität, Weitblick und Innovationskraft den Kongresstourismus in Österreich prägen und eine kraftvolle Impulswirkung auf den Standort und die Destinationsentwicklung ausüben.

Der ÖIT 2026 wird in drei Kategorien – gemessen an der maximalen Kapazität des größten Veranstaltungsraumes – verliehen. Folgende Nominierungen aus den Bundesländern wurden der Experten-Jury auf Bundesebene zur Beurteilung präsentiert.

In der Kategorie 1 „10 – 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ wurden folgende Veranstaltungsstätten nominiert:

  • Hannersberg (Burgenland)
  • Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach – FAST Ossiach (Kärnten)
  • Steigenberger Hotel & Spa Krems (Niederösterreich)
  • DOPA3 – Premium Lounge (Oberösterreich)
  • BioArt Campus (Salzburg)
  • Seminar- und Eventcenter „Weitblick“ im Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte (Steiermark)
  • coolnest Design Hotel (Tirol)
  • Kloster Einsiedeln Propstei St. Gerold (Vorarlberg)
  • Strandbar Herrmann (Wien)

In der Kategorie 2 „201 – 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ wurden nominiert:

  • Hotel Sandwirth (Kärnten)
  • Congress Center Baden (Niederösterreich)
  • Loxone Campus (Oberösterreich)
  • Kavalierhaus Klessheim (Salzburg)
  • IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn (Steiermark)
  • Rasmushof Hotel Kitzbühel (Tirol)
  • Lechwelten (Vorarlberg)
  • Halle E+G (Wien)

In der Kategorie 3 „über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ wurden nominiert:

  • scalaria event-resort (Oberösterreich)
  • Ferry Porsche Congress Center (Salzburg)
  • Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und congresspark igls (Tirol)
  • Festspielhaus Bregenz (Vorarlberg)
  • Austria Center Vienna (Wien)

Über den Österreichischen Innovationspreis Tourismus

Der Österreichische Innovationspreis Tourismus wird von Bund und Ländern alle zwei Jahre gemeinsam zu einem zukunftsweisenden Thema vergeben, um die Bedeutung des Tourismus zu unterstreichen und die wichtigen, innovativen Impulse in diesem Wirtschaftssektor zu würdigen. Die Entscheidung unter den Nominierungen trifft eine unabhängige Fachjury auf Basis folgender Kriterien: Innovationskraft und Wettbewerbserfolg, Beitrag zur sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit, Vorbild- und Impulswirkung, Einsatz von Digitalisierung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Presseabteilung

E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwet.gv.at

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