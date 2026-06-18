„Super-Recognizer“: Handy-Dieb am Nova Rock Festival festgenommen

Wien (OTS) -

Ein 21-jähriger Mann aus Rumänien wurde beim diesjährigen Nova Rock Festival, das von 11. bis 14. Juni 2026 in Nickelsdorf stattfand, festgenommen. Er wurde beim Diebstahl von 40 Handys erwischt. Nach Abschluss der Erhebungen wurde er in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der Großteil der sichergestellten Handys konnte an die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer zurückgegeben werden.

Während der Ermittlungen kamen erstmals die sogenannten Super-Recognizer der österreichischen Polizei zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Personen mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit zur Gesichtserkennung. Sie können Gesichter auch dann zuverlässig wiedererkennen, wenn sie diese nur kurz gesehen haben, sich das Aussehen der gesuchten Person verändert hat oder zwischen den Beobachtungen mehrere Jahre vergangen sind.

Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, betonte: „Der erfolgreiche Einsatz der Super-Recognizer beim Nova Rock Festival zeigt, dass sie ein wirksames Instrument moderner Polizeiarbeit sind. Gerade bei Großveranstaltungen zeigt sich, dass spezialisierte menschliche Wahrnehmungsfähigkeit ein wertvoller Beitrag zur Sicherheit sein kann.“

Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, ergänzte: „Mit dem Projekt Super-Recognizer beschreitet das Bundeskriminalamt bewusst innovative Wege in der Kriminalitätsbekämpfung. Die erfolgreichen Einsätze beim Nova Rock Festival verdeutlichen, welches Potenzial in den besonderen Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steckt. Ihr außergewöhnliches Talent erweitert die Möglichkeiten kriminalpolizeilicher Arbeit und stärkt die Sicherheit der Bevölkerung.“

Super-Recognizer können die Polizeiarbeit in zahlreichen Bereichen unterstützen. Dazu zählen unter anderem die Identifizierung von Tatverdächtigen auf Bild- und Videomaterial, die Analyse von Tatserien und Tatzusammenhängen sowie das Erkennen von Gefährderinnen und Gefährdern oder gesuchten Personen in großen Menschenansammlungen. Einsatzmöglichkeiten bestehen beispielsweise bei Sportveranstaltungen, Demonstrationen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Das Bundeskriminalamt (BK) startete im September 2024 gemeinsam mit den Landeskriminalämtern Niederösterreich und Vorarlberg ein Pilotprojekt zur Integration von Super-Recognizern in die kriminalpolizeiliche Arbeit, das vom 1. Oktober 2025 bis 28. Februar 2026 im Probebetrieb lief.

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