Cannabis auf Rezept - Versorgungsengpass in der Schweiz abgewendet

Kloten, Zürich (OTS) -

Immer mehr Schweizer Patientinnen und Patienten beziehen cannabisbasierte Arzneimittel. Die Nachfrage wächst schneller als das Angebot. Astrasana, einer der führenden Anbieter von medizinischem Cannabis in der Schweiz, reagiert mit einer neuen Partnerschaft auf einen bevorstehenden Engpass. Zusammen mit der Sanity Group, dem deutschen Marktführer für medizisches Cannabis, will das Unternehmen die Versorgung für Schweizer Cannabispatient:innen sicherstellen.

"Seit der Liberalisierung 2022 hat sich der Markt für medizinisches Cannabis in der Schweiz grundlegend verändert", sagt Yves Antoniazzi, Geschäftsführer von Astrasana. "Heute profitieren rund 6'000 Patientinnen und Patienten von cannabisbasierten Therapien und die Nachfrage steigt monatlich weiter. Mit der Sanity Group haben wir den richtigen Partner gefunden, um diese Versorgung langfristig sicherzustellen." Das Schweizer Pharma- und Cannabisunternehmen Astrasana ist führend bei cannabinoidbasierten Arzneimitteln - vom Anbau über die Herstellung und Verschreibung bis hin zum Vertrieb über Apotheken.

Seit 2022 können Ärztinnen und Ärzte cannabisbasierte Arzneimittel ohne Spezialbewilligung des Bundes verschreiben. Die Bogen Pharma AG, Vertriebstochter von Astrasana, verzeichnet seit Anfang 2025 ein monatliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent. Über sie wird diePremium-Produktlinie "avaay Medical" der Sanity Group ab sofort in über zwanzig Schweizer Apotheken erhältlich sein.

Starke Nachfrage, knappes Angebot

"Die Sanity Group hat uns mit erstklassiger Produktqualität, professionellen Strukturen und verlässlicher Lieferfähigkeit überzeugt. Mit dieser Partnerschaft können wir sicherstellen, dass Schweizer Patientinnen und Patienten auch bei wachsender Nachfrage zuverlässig versorgt werden", sagt Yves Antoniazzi.

Während Deutschland mit den Folgen der Legalisierung ringt und viele Hersteller mit Lieferengpässen kämpfen, funktioniert das Schweizer Modell. Das zieht internationale Unternehmen an und bestätigt die Strategie von Astrasana, frühzeitig in Strukturen, Lieferketten und Partnernetzwerke investiert zu haben. "Die Schweiz ist für uns ein zentraler Markt in Europa, sowohl im Bereich der medizinischen Versorgung als auch mit Blick auf moderne regulatorische Ansätze. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Astrasana und darauf, gemeinsam die Versorgung von Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern", sagt Leonhard Friedrich, Geschäftsführer der Sanity Group Switzerland.

Über die Astrasana Holding AG

Die Astrasana Holding AG ist ein schweizweit führendes Pharma- und Cannabisunternehmen, das sämtliche Stufen cannabinoidbasierter Arzneimittel abdeckt - vom Anbau über die Herstellung und Verschreibung bis hin zum Vertrieb über Apotheken. Mit Niederlassungen in der Schweiz, Tschechien, dem Vereinigten Königreich und Japan verfügt die Unternehmensgruppe über eine internationale Präsenz und bedient sowohl europäische als auch asiatische Märkte.

www.astrasana.ch

Über die Sanity Group

Die Sanity Group hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen durch den sinnvollen Einsatz von Cannabinoiden und die Nutzung des Endocannabinoidsystems zu verbessern. Im Fokus stehen dabei Arzneimittel und Consumer Goods auf Cannabinoidbasis. Zur Sanity Group, die 2018 von Finn Age Hänsel in Berlin gegründet wurde, gehören u. a. Vayamed, avaay Medical und ZOIKS (Medizinalcannabis), Endosane Pharmaceuticals (Fertigarzneimittel), vaay (Lifestyle) und Grashaus Projects (wissenschaftliche Konsumcannabis-Pilotstudie Baselland, Schweiz).

www.sanitygroup.com/presse