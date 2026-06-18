Exzellente Studienleistungen am MCI mit Raiffeisen Award prämiert

Innsbruck (OTS) -

Auch 2026 fördert die Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ausgewählte MCI Studierende bei der Verwirklichung ihrer Auslandssemester und vergibt dafür den „Raiffeisen Award for Students“. Mit der Auszeichnung im Wert von je 1.000 Euro werden herausragende Studienleistungen und zukunftsorientierte Ambitionen gewürdigt.

Der Preis spiegelt das gemeinsame Bekenntnis der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG und MCI | Die Unternehmerische Hochschule® zu Internationalität, persönlicher Entwicklung und der Förderung junger Talente wider. Die erfolgreiche Partnerschaft reicht bis in die Gründungszeit des MCI zurück und steht für die nachhaltige Unterstützung von Bildung und Zukunftskompetenzen im regionalen sowie globalen Kontext.

Gewinner des Raiffeisen Award for Students 2026:

Erol Günen | Bachelor Bio- & Lebensmitteltechnologie

Erol Günen wird sein Auslandssemester am Waikato Institute of Technology (Wintec) in Neuseeland absolvieren. Die Hochschule überzeugte ihn mit ihrer praxisorientierten Ausbildung und der engen Verbindung von Lebensmitteltechnologie, Biotechnologie und Umwelttechnik. Besonders reizvoll ist für ihn dabei die Möglichkeit, an realen industriellen Herausforderungen zu arbeiten und innovative Lösungen für Nachhaltigkeits- und Technologiefragen zu entwickeln.

Langfristig strebt Erol Günen eine Karriere an der Schnittstelle von Umwelttechnologie und medizinischer Biotechnologie an, um einen Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Gesundheit zu leisten.

Jakob Waldhart | Master Management, Communication & IT

Für sein Auslandssemester zieht es Jakob Waldhart an die University of Nebraska at Omaha (UNO) in den USA. Ausschlaggebend für seine Wahl waren das spezialisierte Studienangebot im Bereich Informationstechnologie sowie der hohe Praxisbezug. Im Rahmen seines Studiums möchte der selbstständige Softwareentwickler jene Kompetenzen ausbauen, die für die Entwicklung und Skalierung innovativer Softwarelösungen entscheidend sind.

Künftig verfolgt Jakob Waldhart das Ziel, ein eigenes IT-Unternehmen in Tirol aufzubauen. Mit seiner bereits entwickelten Plattform zur effizienteren Nutzung von Firmenfahrzeugen, möchte er einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leisten und innovative digitale Lösungen mit internationalem Wachstumspotenzial entwickeln.