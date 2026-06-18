  • 18.06.2026, 07:30:34
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Launch erfolgreich – erste E-LKW laden auf „Charge with Friends“

"Charge with Friends" von kW-Solutions vernetzt Logistikunternehmen und ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Ladeinfrastruktur.

CEO Korbinian Kasinger (links) bei der Präsentation von Charge with Friends mit Lukas Skarabela (rechts) von Schachinger Logistik
Wien (OTS) - 

Erste E-LKW laden bereits über die Plattform an den Standorten anderer Transportunternehmen – mit Ersparnissen von bis zu netto 20 Cent pro Kilowattstunde. Mit Ende Juni werden bereits rund 10 Standorte online sein, bis Ende des Jahres soll ganz Österreich abgedeckt sein.

Ein Paradigmenwechsel für die Skalierung von E-Mobilität im Transport mit einer einfachen Idee dahinter: Viele Unternehmen investieren hohe Summen in leistungsfähige Ladeinfrastruktur, die jedoch oftmals nicht ideal ausgelastet wird. Gleichzeitig ist das öffentliche Laden mit netto 50 ct/kWh und mehr für die Transportwirtschaft nicht wirtschaftlich. Charge with Friends bringt Angebot und Nachfrage zusammen und schafft einen digitalen Marktplatz für das Teilen von Ladepunkten innerhalb der Logistikbranche – und das zu marktfähigen Preisen von netto 30 – 40 ct/kWh.

Von der ersten Idee bis zum produktiven Betrieb vergingen nur wenige Wochen. Die Marschrichtung ist klar vorgegeben: „Wir wollen die wichtigste Plattform für das Teilen von Depot-Ladeinfrastruktur innerhalb Österreichs, des DACH-Raums sowie Europa werden. Dafür laden wir alle Transportunternehmen mit E-Ladeinfrastruktur ein, Teil des Netzwerkes zu werden“, so kW-Solutions CEO Korbinian Kasinger. Der Ansatz: Jeder Depotstandort soll – unabhängig von der eingesetzten Infrastruktur oder Software – in das Netzwerk integriert werden können. „Solche Projekte scheitern oftmals an mangelnder Interoperabilität zwischen den Systemen. Mit dem von uns entwickelten Proxy können wir jedwedes Betriebssystem niederschwellig anbinden.“

Der Anstoß zu Charge with Friends entstand direkt aus der Praxis. „Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir das Anfroderungsprofil identifiziert. Jetzt liegt es an uns, das Produkt und somit ein günstiges halböffentliches Laden in die Breite zu bringen.“

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