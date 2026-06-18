  • 18.06.2026, 07:30:32
  • /
  • OTS0002

Marketing zwischen Provokation und Verantwortung

Lily Teglasy über die Grauzonen der Kommunikation

Österreich/Wien (OTS) - 

Wie weit darf Marketing gehen? Wann wird Provokation zur strategischen Stärke – und wo beginnt die gesellschaftliche Verantwortung von Marken? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des ersten Signature Events der Marketing Natives unter dem Titel „The Grey Area – Wo Marketing an Grenzen stößt!“, bei dem sich Branchenexpert mit den ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Grauzonen moderner Kommunikation auseinandersetzten.

Im Interview mit MedienManager-Herausgeber Otto Koller spricht Lily Teglasy, Team Lead der Marketing Natives, über die Hintergründe der Veranstaltung, die wichtigsten Erkenntnisse aus den Diskussionen und die Herausforderungen, vor denen junge Marketer heute stehen. Dabei geht es um die Balance zwischen Aufmerksamkeit und Verantwortung, die Rolle von Ethik im Marketing sowie die Frage, warum gerade kontroverse Themen auf die Bühne gehören.

Teglasy erklärt, weshalb die Marketing Natives bewusst einen Raum für offene Debatten geschaffen haben, welche Learnings die rund 90 Teilnehmer mitnehmen konnten und warum Grauzonen längst zum Alltag erfolgreicher Markenkommunikation gehören.

Hier das gesamte Video ansehen

Lily Teglasy über die Grauzonen der Kommunikation

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TRO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Video [Video]

MedienManager

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright