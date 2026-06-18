AVISO 23.6., 12h: Nachhilfe für die ÖVP: Queer sein ist keine Krankheit – Kundgebung & Dragperformance vor ÖVP-Zentrale

Wien (OTS) -

Konversionsmaßnahmen sind unwissenschaftliche Praktiken, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von Menschen zu verändern oder zu unterdrücken. Viele Betroffene entwickeln dadurch Depressionen und sogar Suizidgedanken. Deshalb fordern Expert_innen seit Jahren ein Verbot. Die Regierung hat sich in ihrem Programm auf ein solches geeinigt, die ÖVP blockiert derzeit allerdings die Umsetzung.

“Dass die ÖVP den Schutz von trans Menschen ausklammern will und damit ein umfassendes Verbot von Konversionsmaßnahmen verzögert, ist nicht nachvollziehbar”, so Leonie Stein von #aufstehn. “Mit unserer symbolischen Nachhilfestunde vor der ÖVP-Zentrale fordern wir die Umsetzung des Regierungsversprechens: ein Verbot, das alle queeren Menschen schützt.”

Über 16.000 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Queer sein ist keine Krankheit – Konversions­maßnahmen verbieten!” bereits unterzeichnet.

Bei der Kundgebung sprechen folgende Vertreter_innen aus Zivilgesellschaft und queeren Organisationen:

Leonie Stein (#aufstehn)

Mariam Vedadinejad (Queeramnesty)

Valerie Lenk (Trans Vielfalt)

Rhonda D'Vine (Dyke March Vienna)

Charlotte Wunn (ViMö)

Nach den Redebeiträgen wird es eine Performance von Drag Artist Crystal Star geben.

Als zentrales Bildmotiv wird eine große Schultafel enthüllt. Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:

Datum : 23.6.; 12 bis 13 Uhr

: 23.6.; 12 bis 13 Uhr Ort : Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien Anmeldung : [email protected]

: Exklusive Foto- und Interview-Möglichkeiten vor Ort

Nachhilfe für die ÖVP: Queer sein ist keine Krankheit – Kundgebung & Dragperformance vor ÖVP-Zentrale

#aufstehn und queere Organisationen fordern Umsetzung von Regierungsversprechen (Dauer: ca. 1 Stunde)

Datum: 23.06.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ÖVP-Zentrale

Lichtenfelsgasse 7

1010 Wien

Österreich