- 18.06.2026, 07:12:32
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AVISO 23.6., 12h: Nachhilfe für die ÖVP: Queer sein ist keine Krankheit – Kundgebung & Dragperformance vor ÖVP-Zentrale
#aufstehn und queere Organisationen fordern Umsetzung von Regierungsversprechen
Konversionsmaßnahmen sind unwissenschaftliche Praktiken, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von Menschen zu verändern oder zu unterdrücken. Viele Betroffene entwickeln dadurch Depressionen und sogar Suizidgedanken. Deshalb fordern Expert_innen seit Jahren ein Verbot. Die Regierung hat sich in ihrem Programm auf ein solches geeinigt, die ÖVP blockiert derzeit allerdings die Umsetzung.
“Dass die ÖVP den Schutz von trans Menschen ausklammern will und damit ein umfassendes Verbot von Konversionsmaßnahmen verzögert, ist nicht nachvollziehbar”, so Leonie Stein von #aufstehn. “Mit unserer symbolischen Nachhilfestunde vor der ÖVP-Zentrale fordern wir die Umsetzung des Regierungsversprechens: ein Verbot, das alle queeren Menschen schützt.”
Über 16.000 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Queer sein ist keine Krankheit – Konversionsmaßnahmen verbieten!” bereits unterzeichnet.
Bei der Kundgebung sprechen folgende Vertreter_innen aus Zivilgesellschaft und queeren Organisationen:
- Leonie Stein (#aufstehn)
- Mariam Vedadinejad (Queeramnesty)
- Valerie Lenk (Trans Vielfalt)
- Rhonda D'Vine (Dyke March Vienna)
- Charlotte Wunn (ViMö)
Nach den Redebeiträgen wird es eine Performance von Drag Artist Crystal Star geben.
Als zentrales Bildmotiv wird eine große Schultafel enthüllt. Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:
- Datum: 23.6.; 12 bis 13 Uhr
- Ort: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien
- Anmeldung: [email protected]
- Exklusive Foto- und Interview-Möglichkeiten vor Ort
Nachhilfe für die ÖVP: Queer sein ist keine Krankheit – Kundgebung & Dragperformance vor ÖVP-Zentrale
#aufstehn und queere Organisationen fordern Umsetzung von Regierungsversprechen (Dauer: ca. 1 Stunde)
Datum: 23.06.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: ÖVP-Zentrale
Lichtenfelsgasse 7
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: [email protected]
Tel: 0043 670 550 6384
Website: https://www.aufstehn.at
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