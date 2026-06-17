Digitaloffensive Österreich begrüßt Digitalisierungs-Paket der Bundesregierung: „Jetzt das Momentum für einen effizienten Staat nutzen“

Wien (OTS) -

Die Digitaloffensive Österreich begrüßt das heute von der Bundesregierung im Rahmen der Reformpartnerschaft präsentierte Digitalisierungs- und Entbürokratisierungspaket als wichtigen Schritt hin zu einem modernen, leistungsfähigen und serviceorientierten Staat.

Mit dem Ausbau des Once-Only-Prinzips, der Weiterentwicklung der Dateninfrastruktur dadeX sowie der stärkeren Digitalisierung von Verwaltungsverfahren werden zentrale Voraussetzungen für mehr Effizienz, schnellere Verfahren und weniger Bürokratie geschaffen. Besonders erfreulich ist aus Sicht der Digitaloffensive Österreich, dass mit dem Once-Only-Prinzip und dem Gedanken des One-Stop-Shops nun wesentliche Forderungen aufgegriffen werden, die die Digitaloffensive seit Jahren im Interesse von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen einfordert.

„Die Richtung stimmt: Es ist ein großer Erfolg, dass die Bundesregierung im Rahmen der Reformpartnerschaft die Digitalisierung der Verwaltung mit Nachdruck vorantreibt und den Grundsatz verfolgt: Nicht die Menschen sollen laufen, sondern die Daten. Genau darin liegt der Schlüssel zu einem modernen Staat, der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen spürbar entlastet“, so Gregor Schönstein, Leiter von der Digitaloffensive Österreich.

Insbesondere die bessere Nutzung bereits vorhandener Daten, die Automatisierung standardisierter Verfahren und die Reduktion von Mehrfachmeldungen würden dazu beitragen, Verwaltungsaufwand zu senken und Ressourcen dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen stiften.

„Für die Wirtschaft bedeutet jede vermiedene bürokratische Hürde mehr Zeit für Innovation, Investitionen und Wachstum. Schnellere Genehmigungen, einfachere Behördenwege und digitale Services sind daher nicht nur ein Gewinn für Unternehmen, sondern stärken den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind effiziente Verwaltungsstrukturen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.“

Die Digitaloffensive Österreich sieht in den angekündigten Maßnahmen einen wichtigen Schritt hin zu einem modernen digitalen Servicestaat. Nun gilt es, das entstandene Momentum zu nutzen und die Verwaltungsmodernisierung konsequent voranzutreiben, denn: Digitalisierung ist das zentrale Erfolgsinstrument eines effizienten Staates. Sie entlastet Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, stärkt den Wirtschaftsstandort und schafft die Grundlage für die langfristige Sicherung des Wohlstands der Nation.

Über die Digitaloffensive Österreich

Die Digitaloffensive Österreich ist der Branchenverband der führenden Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Österreich und arbeitet im ständigen Austausch mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft daran, Österreich als Standort für IKT erfolgreich zu positionieren und die Digitalisierung voranzubringen.