Zwei Expertinnen für Stadtplanung und innovative Nutzungskonzepte ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Heute Nachmittag erhielten zwei profilierte Stadtplanungs-Expertinnen im Wappensaal des Wiener Rathauses Auszeichnungen für ihre Verdienste um das Land Wien. In Vertretung von Bürgermeister Michael Ludwig verlieh Stadträtin Elke Hanel-Torsch das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an DIin Eva Kail sowie das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an DIin Jutta Kleedorfer.

DIin Eva Kail ist Raumplanerin und gilt als Pionierin der geschlechtergerechten Stadtplanung in Wien. Sie baute Anfang der 1990er Jahre das Frauenbüro der Stadt Wien in der MA 57 auf, initiierte mit der Frauen-Werk-Stadt ein europaweit beachtetes Modellprojekt frauengerechten Wohn- und Städtebaus und übernahm 1998 die Leitstelle für alltags- und frauengerechtes Planen und Bauen in der Stadtbaudirektion (heute: „Kompetenzzentrum für übergeordnete Stadtplanung, Smart City Strategie, Partizipation und Gender Planning“). Mit Projekten wie der geschlechtersensiblen Parkraumgestaltung, Pilotbezirken für Gender Mainstreaming in der Verkehrsplanung und umfassenden Publikationen, etwa zum Masterplan partizipative Stadtentwicklung, prägte sie über Jahrzehnte die Wiener Stadtentwicklung fachlich wie international sichtbar.

DIin Jutta Kleedorfer ist Sozialarbeiterin und Raumplanerin und war von 1998 bis zu ihrer Pensionierung 2018 Projektkoordinatorin für Mehrfach- und Zwischennutzungen in der Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung. In dieser Funktion leistete sie Pionierarbeit, indem sie mit großem persönlichem Einsatz und hoher Kreativität neue, multifunktionale und gemeinschaftlich genutzte Räume in der Stadt ermöglichte, soziale Aktionsräume erweiterte und vorhandene Ressourcen besser nutzbar machte. Durch ihre intensive Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten städtischen und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren sowie ihre Rolle bei Projekten wie „Einfach mehrfach“ hat sie das Konzept der Mehrfach- und Zwischennutzungen nachhaltig in der Wiener Stadtplanung verankert; aktuell engagiert sie sich als Obfrau des Vereins JUVIVO in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im öffentlichen Raum. (Schluss) red