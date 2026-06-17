NATALIIA IVANOVA erhält den IGOR ZABEL AWARD FOR CULTURE AND THEORY 2026

Wien (OTS) -

Nataliia Ivanova, Kuratorin, Pädagogin und Gründungsdirektorin des Yermilov Centre in Charkiw, ist die Preisträgerin des Igor Zabel Award for Culture and Theory 2026. Tania Arcimovich, Octavian Esanu und Alona Karavai erhalten Igor Zabel Award Grants.

Der Preis würdigt herausragende Leistungen im Bereich der bildenden Kunst und zeichnet visionäres Denken sowie den nachhaltigen kulturellen Beitrag von Kuratorinnen und Kuratoren, Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern, Theoretikerinnen und Theoretikern sowie Autorinnen und Autoren aus, deren Arbeit die bildende Kunst in Mittel-, Ost- und Südosteuropa fördert, entwickelt oder untersucht.

Die diesjährige Preisverleihung findet am Freitag, den 27. November, im Museum für Moderne Kunst in Ljubljana, Slowenien, statt. Die Zeremonie wird durch ein Begleitprogramm am 26. und 27. November ergänzt.

Die Jury begründete ihre Entscheidung für Nataliia Ivanova so: Ihre Arbeit stärkt die bildende Kunst und Kultur in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, indem sie das regionale Avantgarde-Erbe mit zeitgenössischen Praktiken verbindet und den globalen Dialog fördert. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit kultureller Praxis unter schwierigen Bedingungen. Den Betrieb einer Institution in der Nähe einer Frontlinie aufrechtzuerhalten, bedeutet, kreative Produktion inmitten von Gefahr zu sichern. Unter ihrer Leitung hat das Yermilov Centre seine Rolle als Kulturinstitution und Ort der Fürsorge gestärkt. Das Zentrum fungiert gleichzeitig als Luftschutzraum und aktive Galerie und bietet physischen Schutz sowie intellektuelle, emotionale und resilienzorientierte Unterstützung für die lokale Gemeinschaft. Ihre Arbeit zeugt von einem kompromisslosen Bekenntnis zum kritischen Kulturdiskurs, zur künstlerischen Produktion und zur internationalen Solidarität inmitten eines aktiven Konflikts.

Die Igor Zabel Award Grant 2026 gehen unterdessen an:

Tania Arcimovich , Forscherin und Autorin aus Minsk, in Anerkennung ihrer Arbeiten und ihres Beitrags zur zeitgenössischen Kunst, Performance und zu Studien der historischen Avantgarde in Belarus und in der belarussischen Diaspora

, Forscherin und Autorin aus Minsk, in Anerkennung ihrer Arbeiten und ihres Beitrags zur zeitgenössischen Kunst, Performance und zu Studien der historischen Avantgarde in Belarus und in der belarussischen Diaspora Octavian Esanu , ansässig in Beirut und Tokio, in Anerkennung seiner kunsthistorischen, kuratorischen und pädagogischen Arbeit, die die künstlerischen Infrastrukturen und Hinterlassenschaften des postsozialistischen Osteuropas und des postkolonialen Nahen Ostens miteinander verbindet

, ansässig in Beirut und Tokio, in Anerkennung seiner kunsthistorischen, kuratorischen und pädagogischen Arbeit, die die künstlerischen Infrastrukturen und Hinterlassenschaften des postsozialistischen Osteuropas und des postkolonialen Nahen Ostens miteinander verbindet Alona Karavai, Kulturschaffende und Kuratorin aus der Ukraine, für die Schaffung von Unterstützungsstrukturen für zeitgenössische Kunst außerhalb städtischer Zentren, die temporäre kriegerische Kriseninterventionen in nachhaltige, langfristige regionale Institutionsstrategien umwandeln

Benannt zu Ehren des bedeutenden slowenischen Kurators und Kunsthistorikers Igor Zabel (1958–2005), wird der Igor Zabel Award seit 2008 alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Initiatorin des Preises, der ERSTE Stiftung (Wien), und der Igor Zabel Association (Ljubljana) vergeben.

Eine dreiköpfige internationale Jury wählt Preisträgerin bzw. Preisträger sowie die Empfängerinnen und Empfänger von drei Grants auf der Grundlage von Vorschlägen eines zehnköpfigen Nominierungskomitees aus. Mit einem Gesamtpreisgeld von 85.000 Euro ist der Igor Zabel Award for Culture and Theory die bedeutendste und renommierteste Auszeichnung für kulturelle Aktivitäten in Bezug auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa.

Jury 2026:

Vasif Kortun , Kurator, Ayvalik

, Kurator, Ayvalik Kasia Redzisz , Kuratorin und künstlerische Direktorin von Kanal – Centre Pompidou, Brüssel

, Kuratorin und künstlerische Direktorin von Kanal – Centre Pompidou, Brüssel Sophie Thun, Künstlerin und Professorin an der Universität für angewandte Kunst Wien

Nominierungskomitee 2026: Aleksei Borisionok, Jakub Gawkowski, Flaka Haliti, Angela Harutyunyan, Elena Narbutaitė, Lívia Nolasco Rózsás, Michal Novotný, Boyan Manchev, Hana Ostan-Ožbolt-Haas, Magda Radu

Igor Zabel Award 2026

Igor Zabel Award

Preisverleihung an Nataliia Ivanova

Datum: 27.11.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Museum für Moderne Kunst - Moderna galerija

Windischerjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Slowenien

URL: https://www.ng-slo.si/en/visit-us/news-and-events?gad_source=1&gad_campaignid=23868647002&gclid=EAIaIQobChMIhZ-HgqqOlQMV-piDBx2qsTXaEAAYASAAEgJvMfD_BwE