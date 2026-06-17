  • 17.06.2026, 15:42:33
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  • OTS0174

Neue Gentechnik bald ohne Kennzeichnung im Regal: Bio gewinnt weiter an Bedeutung

EU-Parlament beschließt Deregulierung, Bio bleibt gentechnikfrei und nachvollziehbar

Wien/Sprögnitz (OTS) - 

Das Europäische Parlament hat heute den umstrittenen neuen Rechtsrahmen für Pflanzen aus Neuer Gentechnik beschlossen. Enkeltaugliches Österreich (ETÖ) kritisiert, dass zentrale Forderungen zahlreicher Organisationen aus Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelbranche sowie von Unternehmensseite nach durchgehender Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von der Mehrheit des EU-Parlaments nicht berücksichtigt wurden.

Das ist eine Hiobsbotschaft für die Souveränität des europäischen Lebensmittelsystems - und für Konsument:innen in Europa, welche damit in Zukunft nicht mehr umfänglich frei entscheiden können, ob sie Lebensmittel aus NGT kaufen oder nicht. Denn die verpflichtende Auszeichnung von Gentechnik fällt mit dem neuen Gesetz weg.

Gleichzeitig gewinnt damit die biologische Land- und Lebensmittelwirtschaft sowie die Gentechnik-freie Produktion weiter an Bedeutung. “Bio bietet künftig eine noch deutlichere Orientierung in einer zunehmend komplexen Lebensmittelwelt. Denn bei Bio bleibt klar definiert und kontrolliert, dass Gentechnik dort keinen Platz hat. Damit wird das Bio-Siegel zu einer noch wichtigeren Entscheidungshilfe und einem noch deutlicheren Differenzierungsmerkmal”, betont Markus Leithner, Strategischer Leiter von ETÖ.

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Enkeltaugliches Österreich
Markus Leithner, MSc.
Strategische Leitung
Telefon: +43677 643 96 980
E-Mail: [email protected]
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